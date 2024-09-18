〈房產〉桃園六大重劃區以藝文特區交易最熱絡 每天成交近3件

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-18 13:12

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受到台北高房價影響，越來越多民眾轉向雙北外圍區域置產，帶動桃園房市交易熱絡。其中街廓方正、整齊美觀的重劃區，也受到許多民眾的追捧喜愛，桃園重劃區的交易表現也相當穩定。房仲業者統計桃園市六個主要重劃區的中古屋房市表現。其中青埔高鐵重劃區成交均價 40.1 萬元最貴，交易量方面則是由藝文特區以 507 件奪冠，相當於每天平均成交近 3 件。

觀察今年上半年的價量，青埔高鐵重劃區中古屋均價攀上 40.1 萬元，較所屬行政區大園區、中壢區的均價分別高出 41.2% 和 38.4% 左右，十分驚人。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，該重劃區近年來公共建設逐步到位，除了坐擁環球購物中心、華泰名品城等大型商場，也有公園綠地、休憩空間，生活機能逐漸完善，更重要的是，青埔高鐵重劃區緊鄰高鐵桃園站，至高鐵板橋站僅需約 15 分鐘車程，十分便利，因此吸引不少雙北通勤族在此置產，有效促動該重劃區房價顯著高於所屬行政區，其單價也是位居六大重劃區之冠。

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而藝文特區則是以 507 件奪下交易量冠軍寶座，相當於每天平均成交近 3 件。陳金萍表示，藝文特區坐擁桃園總圖，人文與藝術氣濃厚，周邊生活機能也相當豐富，未來還有知名百貨京站時尚廣場進駐。

同時隨著 2026 年捷運綠線完工通車，至桃園機場、桃園車站等交通要站都更加便捷。加上藝文特區本身就坐落於桃園市人口數最多的桃園區，購屋需求相當穩定，因此在上述作用下，助力藝文特區成交量坐穩桃園六大重劃區之首。