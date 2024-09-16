〈房產〉房貸之亂株連預售案 7月揭露1.26萬件月減2成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-16 15:15

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根據最新預售實價揭露資料顯示，7 月預售全台揭露量 1.26 萬件，寫下近 5 個月新低，月減 22%，不過年增率仍有 9 成，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸之亂大概 7 月下旬才開始發酵，可以觀察 8、9 月份預售市場揭露數字，判斷是否一手市場是否也因此受到衝擊。

曾敬德指出，雖然預售到交屋還有一段時間，不過購置預售案除了一般自用需求外，也有置產型的買方，現在預售交屋房貸也不如先前容易，非首購的買方也會擔心未來是否交屋時也會遇到類似問題，事件初期市場都會比較恐慌，加上可能好賣的案子前幾個月熱銷，新推案跟不上也有可能，7 月又碰上股市創高後的大幅回檔，都可能是影響 7 月預售降縮的原因。

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統計顯示，全台 6 月預售出現 1.6 萬件大量後，7 月因股災與房貸之亂，量縮至 1.26 萬件，去年同期因平均地權條例上路基期較低，因此 7 月預售揭露年增 9 成但月減 22%。主要都會區北市也出現明顯量縮，7 月揭露 409 件月減 38%，新北市 1835 件月減 27%，桃園市相對穩健揭露 2694 件，月減 3%，新竹縣市 511 件月減 39%，台中市 2650 件月減 21%，台南市 945 件月減 21%，高雄市 1815 件月減 29%，普遍都呈現月減表現。

曾敬德表示，可能要看到 8、9 月預售揭露狀況，才能夠進一步確定對市場影響，不過現在陸續有些案場傳出來人量減少，加上營建類股指數也出現一波修正，上半年房市熱銷狀況已經過去，未來預售市場可能會回歸理性購屋的氛圍。

不過，據市調機構調查顯示，今 (2024) 年房市 928 檔期六都及新竹地區推案量合計 9776.5 億元，直逼兆元鉅量，較去年大增 3000 億元、年成長逾 4 成，更再度寫下單一檔期史上新高；供給部分，進場個數 401 件，較去年增加逾 4 成。

其中光台北市一地在 928 檔期就湧進 2500 多億元，而台南也擺脫去年悲情，個案與總銷年增高達 2 倍之多。