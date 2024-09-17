〈房產〉全台熱門住宅交易路段新北市搶占6席 由中和景平路奪冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-17 10:20

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路段一直是購屋時的熱門話題之一，觀察熱門交易路段，也能一窺各地吸引購屋族的居住優勢。房仲業者統計近一年全台交易最火熱的前十名路段。其中，新北市中和區的景平路以交易量 266 件奪得榜首，而基隆市中正區的新豐街則以 249 件成為前十名中唯一上榜的非六都路段。

在此次統計中，新北市中和區的景平路以 266 件交易量成為榜首。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，景平路一直是房市熱門交易路段中的「常客」，作為中和區的重要幹道之一，路段匯聚了多個交通要道，同時也有四座捷運站坐落在此，便利的交通促動了當地商圈活絡及居住需求增加，購屋表現十分強勁。景平路近一年的平均單價達 55.4 萬元，相對其他環狀線行經的板橋、新店來說，景平路 5 字頭房價相對實惠，吸引許多通勤族青睞。

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在此一統計中，近一年全台交易火熱的路段中，台中市北屯區的文心路四段居次。陳金萍指出，北屯區是台中市人口最多的行政區，剛需十分強勁，而文心路四段設有中捷兩座站點，學區則涵蓋國中、小，加上眾多知名商家相繼進駐，具備完整生活機能，也顯示該區商機蓬勃，區域發展極具潛能。近一年文心路四段平均單價為 32.8 萬元，而交易量達 255 件。

位於基隆市中正區的新豐街是此次統計中唯一非六都路段，近一年成交 249 件，平均單價則僅 19.1 萬元，展現「黑馬」之姿。陳金萍表示，新豐街居住人口不少，自成一派商圈，店面數量頗多，交通方面路段設有公車線路，而沿著路段往西走可前往台 62 線，往東則有海科館火車站，十分便利。近一年在「碧海擎天」、「巴塞隆納」等大型社區的優秀成交量下，路段成交表現亮眼。

除了交易量前三名的路段，淡水也因 2、3 字頭的親民房價，上榜 4 席成為交易最火熱的區域。其中，北新路、學府路地理位置相近，離知名的淡水老街不遠，均屬於淡水舊市區，同時擁有學區優勢，且周邊商圈完整，生活機能完善，加上鄰近台 2 線道，具備聯外交通；淡金路則靠近淡海輕軌，而上半年開工的「淡北道路」就選址在淡金路，在交通利多下該路段房價也升至 3 字頭。