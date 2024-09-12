VinFast電動車系統疑有安全疑慮 美監管機構展開初步調查
鉅亨網編譯段智恆 2024-09-12 20:00
美國國家公路交通安全管理局 (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) 周三 (12 日) 表示，已對越南電動車商 VinFast 生產的部分電動車展開初步調查，原因是有報告指出車道偏移防止系統 (Lane-Keep Assist System, LAS) 無法正常運作。
NHTSA 在一份聲明中表示，在對大約 3,118 輛 VinFast 汽車進行調查之前，監管機構發現 14 份來自 VinFast 2023 和 2024 年車款駕駛通報，稱該系統「難以檢測道路上的車道，提供不正確的轉向輸入而且駕駛難以介入控制」。
NHTSA 缺陷調查辦公室 (ODI) 表示，初步評估將評估潛在問題的範圍、頻率和嚴重程度，並確定問題車輛是否有安全相關缺陷。
VinFast 對此沒有立即回應置評請求，該公司於 2023 年開始在美國銷售汽車，去年在北美的銷售量不到 1,000 台。截稿前，VinFast(VFS-US) 周四盤前股價上漲 0.25%，每股暫報 3.95 美元。
今年早些時候，NHTSA 也對 4 月 24 日在加州普萊森頓 (Pleasanton) 發生的一起事故展開調查，事故涉及一輛 VinFast(0tlf)、VF 8 電動車，造成 4 人死亡。4 月 29 日提交給該機構的一份投訴稱，汽車轉向系統 (steering system) 可能是一個問題。
- 9/19免費實體講座教你ETF實戰技巧
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美8月核心CPI月增幅創4個月新高 Fed下周降息兩碼機會渺茫
- 比亞迪上調今年車輛銷售目標逾一成
- 特斯拉供應商Panasonic Energy準備生產大容量電動車電池
- 特斯拉計劃明年初在中國、歐洲推出FSD 盤前股價漲逾2%
上一篇
下一篇