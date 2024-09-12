VinFast電動車系統疑有安全疑慮 美監管機構展開初步調查

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-12 20:00

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美國國家公路交通安全管理局 (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) 周三 (12 日) 表示，已對越南電動車商 VinFast 生產的部分電動車展開初步調查，原因是有報告指出車道偏移防止系統 (Lane-Keep Assist System, LAS) 無法正常運作。

NHTSA 在一份聲明中表示，在對大約 3,118 輛 VinFast 汽車進行調查之前，監管機構發現 14 份來自 VinFast 2023 和 2024 年車款駕駛通報，稱該系統「難以檢測道路上的車道，提供不正確的轉向輸入而且駕駛難以介入控制」。

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NHTSA 缺陷調查辦公室 (ODI) 表示，初步評估將評估潛在問題的範圍、頻率和嚴重程度，並確定問題車輛是否有安全相關缺陷。

VinFast 對此沒有立即回應置評請求，該公司於 2023 年開始在美國銷售汽車，去年在北美的銷售量不到 1,000 台。截稿前，VinFast(VFS-US) 周四盤前股價上漲 0.25%，每股暫報 3.95 美元。