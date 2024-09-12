〈房產〉沒搭上房市熱潮 今年1-8月雙北都更推案量年減14.2%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-12 10:38

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近期都更議題在政治圈引起軒然大波，據市調機構統計，都更案大本營的雙北市，今年 1-8 月都更推案量 (不含危老案) 約 817 億元，比起去年同期的 952.5 億元少了 135.5 億元，下滑 14.2%，與房市熱潮下多項創高的數據顯得兩樣情。

住展發言人陳炳辰表示，2023 年年初，台北市東區推出正義大樓都更案「DIAMOND TOWERS 台北之星」，貢獻了 400 億元推案量，占 1-8 月雙北市都更新案量體近一半，再加上新北市三重區超過 200 億元量體的「晴空大地」也在 4 月登場，大幅推升比較基期該期表現，也讓今年同期的都更量能難敵。

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值得注意的是，除了去年因個案拉抬外，其實近年雙北市的都更推案量並不算多，只占整體一成多的比例，建商興致低落不脫更有效益的危老方向成為重建主流，由於危老方案運用的彈性上，如基地面積、地段所在、申辦程序等面向遠勝都更，且危老案常見基地小、戶數少，溝通方便易於整合，反觀都更案不乏大基地的多戶數社區，地主戶意見紛歧，要是還來到興訟強拆地步，更是曠日廢時，有損商譽，得不償失自然讓建商興趣缺缺。

住展指出，如今建商還有意願費心推動的都更案，大抵因地段門牌、區域機能具買氣獲利前景才有所行動，比方說鍍金的台北市門牌，或坐落在市中心熱門地帶，如新北市第一環行政區，始見較多的都更案身影，而因為整合起來的量體大，常為指標大案，今年在台北市松山區與信義區推上百億元總銷案就都是都更案。

因為坐落地帶不錯，兼之規劃上再以主流兩房小宅訴求，搭上像今年的高溫買氣，不少都更案績效水到渠成，今年迄今雙北市推出的都更案已見 7 案完銷，包括台北市南港區「豐琚」、中山區「耕青禾」、文山區「安家湛」、大安區「全坤御峰」、中正區「雍雋品」與「全坤富御」，以及新北市的「敦美集」，其中「豐琚」、「全坤御峰」實價揭露最高單價還突破 140 萬元，都更增值特性也有所彰顯。