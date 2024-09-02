〈房產〉六都1-8月房市交易年增27.5% 創11年同期新高但增幅收斂

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-02 18:28

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全台六都會區今 (2) 日公布 2024 年 8 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 24,527 棟，月減 7.6%，年增 21.4%，累計 2024 年 1-8 月六大都會區建物買賣移轉棟數表現，六都整體交易量合計為 187,582 棟，與去年同期相比年增 27.5%，創下自 2014 年來的 11 年同期新高紀錄。

7 月房市交易狀況仍暢旺，直到 8 月開始明顯動能漸緩，銀行房貸卡卡影響顯著，因此 7 月交易到 8 月過戶就出現了移轉月減現象，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，7 月還少了兩天颱風放假的工作天，8 月可以辦理過戶的工作天數比 7 月多出 3 天，可見民俗月與房貸吃緊狀況的確對於交易移轉產生影響。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，由於房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，8 月的建物買賣移轉棟數反映的是 7 月至 8 月初的市況，六都 8 月建物買賣移轉量較 7 月減少 7.6%。進一步觀察六都交易市況，台北市月減 13.3%，新北市月減 3.9%，桃園市月減 5.3%，台中市月減 16.3%，台南市是唯一量增的都會區，較 7 月成長 8.4%，高雄市月減 8.2%。

陳金萍指出，國內經濟持續復甦、出口暢旺，民眾消費、購屋信心強，但 8 月適逢暑假出遊旺季，略為影響房市交易表現，加上近期國內銀行房貸逼近滿水位，且央行籲請銀行降低不動產放款集中度，讓部分民眾購屋態度轉趨保守，不過，8 月建物買賣移轉棟數仍未完全反映房貸限縮的影響，影響程度有待後續觀察 9 月的交易表現。

與 7 月相比，陳金萍表示，僅台南市呈現量增，表現最為亮眼，主要受惠於安南區有新屋交屋潮，月增 120 棟，8 月建物買賣移轉棟數 2,510 棟，是今年以來第三高量。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，觀察六都 8 月建物買賣移轉棟數，除台南在新案交屋的加持下仍呈現月增，其他五都的月減幅分別落在 3.9%-16.3% 不等，其中台北、台中的月減幅皆超過 1 成，量縮情況明顯。台北房屋總價相對較高，普通購屋民眾需要使用的財務槓桿的也會比較高，在銀行收緊房貸資金後，身上現金有限的民眾只能延宕購屋計劃或轉移到周邊縣市置產，進而使得台北受限貸令的影響尤為顯著。至於台中，則是因為 7 月大量新建案集中交屋，抬高了基期，才導致本月的建物移轉棟數出現大幅萎縮。

另與去年同期相比，2024 年 8 月六都建物買賣移轉棟數年增 21.4%，其中，高雄市年增 30.5%，增幅最大，桃園市年增 30.1%，台中市年增 22.0%，新北市年增 20.4%，台北市年增 19.9%，台南市持平。

陳金萍表示，進一步觀察今年 1-8 月六大都會區建物買賣移轉棟數表現，六都整體交易量合計為 187,582 棟，與去年同期相比年增 27.5%，創下自 2014 年來、仍是 11 年來最高紀錄。其中，台北市年增 22.7%，新北市年增 21.5%，桃園市年增 31.4%，台中市年增 24.7%，台南市年增 31.8%，高雄市年增 37.2%，桃園市與南二都前八月交易量年增率均突破三成， 2024 年表現最為亮眼。

陳金萍說明，若再比較各都會區歷年 1-8 月建物買賣移轉棟數數據變化，台南市僅今年突破 1.9 萬棟，是 1999 年有統計以來最高；高雄市則以 32,210 棟同樣創下歷史新高，南二都今年以來房市交易量雙雙創下史上最高紀錄，而台中市 1-8 月交易量突破 3.68 萬棟，創下自 2008 年金融海嘯以來的新高量，桃園市與台北市也都是 11 年、10 年來同期最高紀錄，顯示今年 1-8 月六都房市交易熱絡，仍維持高檔。