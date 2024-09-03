〈房產〉疫情前後北市合法旅館減少29家 又一家老飯店通過危老改建

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-03 16:41

‌



根據北市觀光傳播局統計資料庫顯示，今年 3 月北市合法旅館家數為 614 家，若對比疫情前同期則北市合法旅館家數為 643 家，共減少了 29 家，主要原因是不少老飯店都搭上危老列車進行改建，北市 7 月又有一老飯店通過危老改建，有些老舊飯店面對市場競爭，搭上危老列車改建，從不動產經營轉型不動產開發。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，陸客還大量來台期間，北市飯店業生意不錯，還有背包旅店等經營模式，不過疫情之後飯店業生意大受影響，老舊飯店面臨競爭力不足等問題，剛好危老政策給予容積獎勵又沒有整合困難，因此累計疫情以來，台北市有超過 20 間飯店進行改建，其中一些飯店現已可見結構體外觀。

‌



此次申請危老改建通過的是中山區的「香都大飯店」，先前周邊的兩間店面也被高價整合，危老改建面積約 245 坪，預計可能會規畫住宅建案推出。

從 2019 年至 2022 年，台北市老舊飯店中就有高達 21 件申請重建，出現北市飯店最大改建潮，以北市合法旅館家數而言，國際觀光旅館較疫情前減少 5 家，一般觀光旅館減少 3 家，一般旅館則減少了 21 家。

台北市知名飯店改建案，包括「馥敦飯店南京館」、「六福客棧」、「台北國賓大飯店」、「西華飯店」、「首都大飯店小巨蛋館」、「三德大飯店」、「神旺大飯店」等，危老改建重建效率快、變數少、容積獎勵明確等，因此多數業者都搭上危老順風車進行資產活化。