〈房產〉首見連兩月個人房地合一稅都衝破70億 交易多漲多是主因

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-12 15:44

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根據財政部統計資料庫顯示，個人的房地合一稅收 8 月仍高達 71.5 億元，年增高達 81.8%，是房地合一稅上路以來首見連續兩個月都突破 70 億元的高額稅收，反映 2016 年後取得並轉售的屋主，受惠不動產資產價格大漲，繳納較多的房地合一稅帶動稅收增加。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年房價出現大漲，過去一年房市交易量也大，加上房地合一稅 2.0 改革上路，適用短期高稅率的時間拉長，都帶動房地合一稅收暴增，建議民眾房地合一稅因為房價漲高，稅負變重時更要聰明節稅，但合法節稅的同時也要注意必須符合相關條件，包括使用 6 年 400 萬免稅額度時，必須要符合連續設籍等條件，避免被國稅局關注。

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統計顯示，今年 8 月個人房地合一稅收 71.5 億元，寫下歷史的單月次高紀錄，同時受到今年房市交易熱絡帶動，7、8 月則是首見連續兩個月都衝破 70 億，同時近期連續 5 個月房地合一稅收年增率都超過 8 成，不難看出今年售屋的屋主房價增值可觀，也繳納了高額的房地合一稅。