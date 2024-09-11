〈房產〉居台北大不易 近一年預售均價已突破每坪120萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-11 17:03

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台北房市表現備受矚目，預售市場表現更是受到關注。房仲業者比較近三年台北市預售屋成交件數和總銷金額的房市表現，近一年的表現為近三年最佳，交易件數與總銷金額都同創新高，全市的預售均價也已突破 120 萬元。

觀察台北市近三年來預售屋總銷件數與金額的變化，近一年件數已突破 5000 件，金額也超過 2000 億元大關，三年來分別成長 12.1% 和 21.5%。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2023 上半年受到《平均地權條例》修法影響，預售屋市場表現較為冷清，造成交易件數與總銷金額有小幅度下滑；不過，2023 年下半年與 2024 年上半年，隨著政策衝擊淡化、景氣逐步復甦與經濟表現亮眼影響下，帶動台北市的預售市場呈價量齊揚。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市因開發飽和、土地稀缺，以至於預售推案量體較小。不過近幾年，隨著台灣經濟持續穩健發展，以及在危老及都更陸續推動下，台北預售推案量能逐步提升，也帶動預售屋市場交易熱絡。

近一年台北市的預售均價為每坪 120.6 萬元。陳金萍說明，台北市房價基期已高，民眾負擔沉重，因此，小坪數、高單價的預售屋逐漸成為建商主推的產品。從近一年台北各行政區的預售表現來看，蛋黃區的精華地帶大安區、松山區預售均價最昂貴，已突破 150 萬元大關，信義區也已破 140 萬元；而交易最火熱的中山區和中正區，近一年成交超過 700 件，均價也都超過 120 萬元。

在台北市 12 個行政區當中，文山區、萬華區、北投區房價最親民，為台北市唯三預售屋單價還在百萬內的行政區。文山區預售屋每坪單價為 83.9 萬元，為北市最親民實惠的一區。

陳金萍分析，文山區環境單純，是著名的文教區，加上鄰近山區，綠覆率高，受到不少退休人士的喜愛，房市需求穩定。而且，隨著北市精華區能開發的土地日漸稀缺，不少大型建商將目光轉向相對外圍的文山區插旗，當地新推的建案，也因擁有低總價的優勢，受到不少首購族和換屋族的青睞。