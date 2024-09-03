〈房產〉新青安房貸馬力夯 比舊青安時代一年多出10萬棟交易
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-03 11:58
由政府主導的新青安貸款威力強大，台灣央行多次喝咖啡關切銀行放貸狀況。房仲業者觀察兩次青安額度調整後，對交易量的影響，發現 2016 年初，政府將青年貸款從 500 萬元上調至 800 萬元，該年全年買賣移轉棟數 24.5 萬棟；而新青安從去年 8 月，將貸款額度上調至 1000 萬元後，至今已滿一年，連續 12 個月累計的買賣移轉棟數，已達 35.3 萬棟，比前次青安調額的助購威力，多了 10.7 萬棟。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，前次青安上調額度的時間點，正好為房地合一稅實施的年份，因此整體房市氛圍趨向保守，交易量銳減，首購族的購屋規劃也相對謹慎，使優貸政策的效果偏向低調。
不過，去年推出的新青安，不僅額度加碼，寬限期上限還達 5 年，恰好接近房地合一稅自用稅率的閉鎖期 6 年，給予購屋者更大彈性空間，加上疫後經濟復甦股市看俏，都為近一年的房市添了柴火，使新青安威力大勝舊青安，申貸購屋的量能可觀；然而申貸踴躍，也成了行庫限貸的導火線，讓央行不得不請國銀喝杯冰咖啡降溫。
台灣央行咖啡限貸風波惹議，總裁楊金龍日前邀集各大銀行開會，做出二大裁示重點，首先是一定要滿足首購民眾的貸款需求，避免交屋違約；二是對於民眾的客訴爭議，一定要柔性勸導。
張旭嵐分析，已經簽約的首購族箭在弦上，房貸不得不發，日前許多排隊等放貸的購屋者，近日也都傳出陸續受理或撥款的消息，不過銀行等房貸隊伍還是人滿為患，因此可以預期的是，房貸利率提高，購屋成本增加，寬限期縮短，審核時間拉長，甚至貸款成數也會相對保守，一時半刻也還無法緩解，因此消費者購屋簽約時，宜爭取放寬交屋期，撥款期至少抓 3 個月，自備款至預 3 三成以上，利率先用 3％計算，增加貸款處理的彈性空間。
- 如何低成本實現子女留學夢？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP