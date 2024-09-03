〈房產〉新青安房貸馬力夯 比舊青安時代一年多出10萬棟交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-03 11:58

‌



由政府主導的新青安貸款威力強大，台灣央行多次喝咖啡關切銀行放貸狀況。房仲業者觀察兩次青安額度調整後，對交易量的影響，發現 2016 年初，政府將青年貸款從 500 萬元上調至 800 萬元，該年全年買賣移轉棟數 24.5 萬棟；而新青安從去年 8 月，將貸款額度上調至 1000 萬元後，至今已滿一年，連續 12 個月累計的買賣移轉棟數，已達 35.3 萬棟，比前次青安調額的助購威力，多了 10.7 萬棟。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，前次青安上調額度的時間點，正好為房地合一稅實施的年份，因此整體房市氛圍趨向保守，交易量銳減，首購族的購屋規劃也相對謹慎，使優貸政策的效果偏向低調。

‌



不過，去年推出的新青安，不僅額度加碼，寬限期上限還達 5 年，恰好接近房地合一稅自用稅率的閉鎖期 6 年，給予購屋者更大彈性空間，加上疫後經濟復甦股市看俏，都為近一年的房市添了柴火，使新青安威力大勝舊青安，申貸購屋的量能可觀；然而申貸踴躍，也成了行庫限貸的導火線，讓央行不得不請國銀喝杯冰咖啡降溫。

台灣央行咖啡限貸風波惹議，總裁楊金龍日前邀集各大銀行開會，做出二大裁示重點，首先是一定要滿足首購民眾的貸款需求，避免交屋違約；二是對於民眾的客訴爭議，一定要柔性勸導。