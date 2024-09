傳日本製鐵與美國高級官員會晤 為收購美國鋼鐵最後奮力一搏

路透周三 (11 日) 援引知情人士消息報導,日本製鐵 (Nippon Steel) 一位高層計畫周三與美國高級官員會面,試圖挽救以 149 億美元收購美國鋼鐵 (U.S. Steel)( X-US ) 的交易。

‌



美國外來投資審查委員會 (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS) 負責審查外國投資是否有國安隱憂。美國商務部 8 月底致函兩家公司,警告稱擬議中的合併將削弱美國鋼鐵供應鏈,進而威脅美國國家安全。