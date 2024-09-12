傳日本製鐵與美國高級官員會晤 為收購美國鋼鐵最後奮力一搏

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-12 02:00

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路透周三 (11 日) 援引知情人士消息報導，日本製鐵 (Nippon Steel) 一位高層計畫周三與美國高級官員會面，試圖挽救以 149 億美元收購美國鋼鐵 (U.S. Steel)(X-US) 的交易。

知情人士稱，這次會議的主要談判代表日本製鐵執行副總裁森高弘 (Takahiro Mori) 將出席，預料美國財政部副部長艾迪耶摩 (Wally Adeyemo)、商務部副部長葛瑞夫茲(Don Graves) 等官員也將出席。

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截稿前，美國財政部和日本製鐵拒絕置評。美國商務部、白宮和美國鋼鐵公司並未立即回應置評請求。

報導指出，一些美國企業團體周三發出警告，稱拜登政府對日本製鐵 149 億美元收購美國鋼體計畫的國家安全審查受到過度的政治壓力影響。

美國外來投資審查委員會 (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS) 負責審查外國投資是否有國安隱憂。美國商務部 8 月底致函兩家公司，警告稱擬議中的合併將削弱美國鋼鐵供應鏈，進而威脅美國國家安全。

報導稱，兩家公司在給商務部長達 100 頁的信中反駁，這起合併案實際上會強化美國的鋼鐵產量，因為這筆交易讓盟國公司給美國陷入困境的關鍵產業中注入即需的資金。