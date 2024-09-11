日本薪資成長 有望30年來首度超越通膨

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-11 16:50

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亞洲最大資產管理公司之一 Asset Management One 預估，日本的實質薪資在今年下半年可望實現 30 多年來的首次成長。

該公司最新報告指出，與 2023 年相比，日本薪資的上漲速度加快。該 7 月的月平均現金收入較去年同期成長 3.6%。相較之下，日本 7 月核心消費者物價指數（不含新鮮食品）攀升了 2.7%。

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稍早的日本政府數據顯示，7 月實質薪資年增 0.4%，繼 6 月份成長 1.1% 之後連續第二個月上漲。

Asset Management One 經濟學家 Yuko Iizuka 預計，儘管日元和日本股市近期出現波動，但今年夏季的固定薪資可能會維持成長速度。

Iizuka 表示，過去 30 年，日本的特點是物價漲幅極低，薪資成長微不足道。「這種停滯已經阻礙了經濟發展近 30 年，『常態』正在改變」。

薪資成長高通膨，通常意味著消費者有更多的可支配收入。 Iizuka 補充說，大部分增加的可支配收入將重新注入經濟，幫助日本擺脫 30 年的停滯。

Asset Management One 的報告還指出，勞動力短缺也是推升長期薪資的動力之一，以及日元疲軟的格局可能已經見頂。此外，日本最大的工會團體在今年 3 月的春季薪資談判後宣布，大企業預計將在 2024 年將薪資調高 5.28%，這是 33 年來最大幅度的加薪。

大和經濟研究所表示，2024 年春季勞資協商中，大幅上調工資的效果似乎已經顯現。大和預估，由於工資上漲和價格的循環，日本潛在通膨率將穩定在 2% 左右。