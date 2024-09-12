〈美選辯論〉賀錦麗川普首場總統大選辯論 美媒評論來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-12 08:14

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美國共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人、副總統賀錦麗，周二（10 日）舉行首場總統大選辯論，不久前取代美國總統拜登成為總統候選人的賀錦麗，表現如何，備受關注。

《ABC》認為，與拜登和川普那場辯論不同的是，59 歲的賀錦麗，在辯論開始 4 分鐘後，就已經把 78 歲的川普刺激得發怒了。

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《CNN》主播說，賀錦麗的支持者一定會很高興，因為她「多次戳中了川普的軟肋」，搞得川普「破防」。

CNN 甚至認為，某種程度上，賀錦麗把原本是川普拷問拜登政府的辯論會，變成了她對川普的拷問。

不少美國網友也指出，川普在辯論中不斷用他先前準備的那些攻擊拜登的話術去攻擊賀錦麗，卻被賀錦麗用諸如「你面對的是我，不是拜登」、「我帶給美國的是新一代領導才能」等表述化解掉了。

《紐約時報》還做了一個有趣的統計：在前不久川普與拜登的辯論中，拜登的發言時間總共有 36 分 12 秒，其中他用了 12 分 52 秒攻擊川普，而川普的發言時間為 41 分 02 秒，其中攻擊拜登的時間為 18 分 04 秒，顯示川普的攻勢更加犀利。

在川普與賀錦麗的辯論中，賀錦麗在 37 分 41 秒的發言中，有 17 分 25 秒在攻擊川普，而川普在此次 43 分 03 秒的發言中，只有 12 分 54 秒在攻擊賀錦麗。