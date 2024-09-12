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黃仁勳稱Blackwell需求強勁、力拚生產 輝達盤中股價飆逾4%

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-12 00:39

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黃仁勳稱Blackwell需求強勁、力拚生產 輝達盤中股價飆逾4%(圖：REUTERS/TPG)

輝達執行長黃仁勳周三 (11 日) 在高盛於舊金山舉行的科技會議上表示，新一代 Blackwell 晶片需求強勁，公司將晶片生產外包給台積電(2330-TW)(TSM-US)，供應商正在盡最大努力迎頭趕上生產並努理取得進展。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 周三盤中股價受消息激勵大漲 4.23%，每股暫報 112.67 美元。


黃仁勳表示，對有限供應的爭奪讓一些客戶感到沮喪並加劇緊張關係。他說：「大家對這款晶片的需求是如此之大，每個人都想成為第一、每個人都想成為產業之最。因此我們現在可能有更多情緒化的客戶也是能預料到的，我們正在近所能最到最好。」

他還提到，輝達相當依賴台積電生產公司最重要的晶片，因為台積電在該領域的技術遙遙領先。雖然曾想把訂單轉給其他供應商，但如此做可能會導致產品品質下降。

黃仁勳說：「台積電的敏捷性和對我們需求的響應能力令人難以置信。所以我們請台積電代工是因為其精湛的技術。當然若有必要，也不排除考慮其他合作對象。」

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輝達台積電黃仁勳產業晶片Blackwell

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