黃仁勳稱Blackwell需求強勁、力拚生產 輝達盤中股價飆逾4%

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-12 00:39

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黃仁勳表示，對有限供應的爭奪讓一些客戶感到沮喪並加劇緊張關係。他說：「大家對這款晶片的需求是如此之大，每個人都想成為第一、每個人都想成為產業之最。因此我們現在可能有更多情緒化的客戶也是能預料到的，我們正在近所能最到最好。」

他還提到，輝達相當依賴台積電生產公司最重要的晶片，因為台積電在該領域的技術遙遙領先。雖然曾想把訂單轉給其他供應商，但如此做可能會導致產品品質下降。