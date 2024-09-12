慧與科技擬發行95億美元債券 籌資收購瞻博網路
鉅亨網編譯段智恆 2024-09-12 00:10
根據外媒報導，慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise) 周三 (11 日) 就可能的發行 95 億美元債券計畫徵求投資人意見，替收購瞻博網路 (Juniper Networks)(JNPR-US) 提供資金。
據了解，慧與科技將從美國紐約當地時間上午 10 點開始與潛在的債券投資人舉行電話會議，而摩根大通 (JPM-US) 正在協調後勤工作，隨後可能會發行債券。
根據慧與科技一份公司文件，任何交易預估將包括 65 億美元 5-30 年期的投資即無擔保債券和 30 億美元的訂期貸款。另據一份聲明，該公司周二 (10 日) 還對 13.5 億美元的
特別股 (Preferred stock) 進行定價。
對於上述消息，慧與科技一名代表拒絕就擬議中的交易置評。截稿前，慧與科技 (HPE-US) 周三盤中股價下跌 0.90%，每股暫報 15.96 美元。
報導指出，慧與科技此次債券發行將是收購公司的最新舉措。其他美企也在今年大量發債，天然氣公司歐尼克 (Oneok)(OKE-US) 昨日分六個部分出售 70 億美元的優先無擔保票據，並獲得了價值 310 億美元的訂單。美國零售公司克羅格公司 (Kroger)(K-US) 上月出售 105 億美元債券，以支付收購同行 Albertsons 的費用，這是今年最大的公司債交易之一。
借款人紛紛湧入債券市場，以在 11 月美國總統大選前鎖定未來的融資需求。由於預期美國聯準會 (Fed) 將在下周降息，藍籌股公司的平均債券殖利率已降至兩年多來的最低水準。
慧與科技在一月同意以 140 億美元的價格收購瞻博網路公司，以擴大其在網路領域的影響力，這筆交易上個月獲得了英國反壟斷監管機構和歐盟監管機構的批准。該公司表示，這將使其業務規模擴大一倍。
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