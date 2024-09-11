福特正與印度地方政府協商 擬重啟汽車生產出口

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-11 19:36

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印度南部坦米爾那都省 (Tamil Nadu) 首長史塔林 (M. K. Stalin) 周三 (11 日) 表示，福特汽車與地方政府舉行會談，探討生產用於出口汽車。此舉可能暗示這家 3 年前退出印度的美國汽車製造商可能重啟在該國的生產。

據了解，福特於 2021 年停止在印度生產供國內銷售的汽車並於 2022 年停止出口，實際上是退出由亞洲競爭對手主導的世界第三大汽車市場。 2023 年，福特將在印度的兩家工廠中的一家賣給了塔塔汽車 (Tata Motors)。位於坦米爾那都省清奈 (Chennai) 的另一家工廠也已關閉。

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史塔林說：「與福特汽車的團隊進行非常有吸引力的討論。探索福特與坦米爾那都省延續 30 年合作關係的可行性，再次在坦米爾那都省替全球製造產品。」

福特則在聲明中表示，公司將繼續為其清奈工廠尋找合適的替代方案。

福特曾在印度生產 EcoSport 和 Endeavour 運動型多功能車 (SUV)，在印度的乘用車市占率不到 2%，多年來一直難以扭虧為盈。停產時，福特表示公司在過去 10 年累計虧損超過 20 億美元，印度對其新車的需求一直疲軟。

在福特決定退出印度市場之前，福特與當地最大商用車製造商馬興達拉公司 (Mahindra & Mahindra) 未能敲定合資夥伴關係，該合資夥伴關係本可以讓福特以較低的成本繼續在印度生產汽車。