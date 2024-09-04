最新富豪榜出爐！科技股動盪傷排名 最大贏家與輸家曝光 全球首富仍是他

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-04 17:16

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在全球經濟和股市持續波動背景下，最新富豪排行榜揭示全球十大富豪最新動向，截至 9 月 1 日，特斯拉創辦人馬斯克依舊是全球首富，身家約 2473 億美元，第二名則是亞馬遜創辦人貝佐斯，身家 1970 億美元，奢侈品集團 LVMH 董事長兼執行長 Bernard Arnault 則以 1897 億美元位居第三。

《Forbes》報導，連續兩個月來，科技股的漲跌使得全球十大富豪中逾半人士排名起伏不定，Meta 執行長祖克柏在過去一個月是最大贏家，Meta 股價上月漲了 9%，使其財富增加 139 億美元，排名也擠下甲骨文創辦人 Larry Ellison，再次位居第四，身家損失最大的是貝佐斯，因亞馬遜股價下跌使其財富減少 78 億美元。

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股神巴菲特則以 1499 億美元身家位居第六，隨著旗下波克夏海瑟威 A 股股價上漲 8.5%，他的財富在過去一個月增加 116 億美元。

比爾蓋茲則從一個月前的第九上升到第七，部分係因谷歌母公司 Alphabet 股價下跌，導致其兩位共同創辦人 Larry Page 跟 Sergey Brin 財富縮水 60 多億美元，兩人目前分別排名第八跟第九位。

根據估算，比爾蓋茲財富在上月增加 63 億美元，讓他在全球富豪榜上升兩位。

全球第十大富豪則是微軟前執行長 Steve Ballmer。隨著微軟股價的小幅下跌，鮑爾默的財富在過去一個月裡減少了約 15 億美元。他和他的妻子康妮（Connie）是美國最慷慨的 25 位慈善家之一。

此外，世界上最富有的女性則是法國萊雅集團 (L’Oreal) 繼承人 Francoise Bettencourt-Meyers，以 898 億美元排名全球第 18 富有人士。