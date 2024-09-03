國際油價大跌逾4% 布蘭特原油抹去今年迄今所有漲幅

鉅亨網編譯段智恆綜合外電 2024-09-03 22:21

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國際油價周二 (9 日) 大跌逾 4%，其中布蘭特原油期貨抹去今年迄今所有漲幅，觸及去年 12 月盤中新低，原因是有外媒報導指出利比亞石油生產和出口爭端即將落幕，而且石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 將在 10 月按計畫增產，再加上中國需求擔憂一連串利空因素影響。

布蘭特原油回吐今年迄今所有漲幅，觸及去年 12 月盤中新低價。(圖：ZeroHedge)

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截稿前，11 月交割的布蘭特原油期貨大跌 4.46%，至每桶 74.06 美元，觸及 2023 年 12 月以來最低盤中價格，抹去今年迄今所有漲幅；10 月交割的西德州原油期貨下跌 4.17%，至每桶 70.48 美元。

美油期貨跌近每桶 70 大關。(圖：ZeroHedge)

利比亞央行總裁 Sadiq Al-Kabir 周二表示，有「強烈」跡象表明各政治派別正接近達成協議，以克服目前的僵局。知情人士透露，儘管取得進展，但討論仍然脆弱、挑戰續存。

此前利比亞主要港口的石油出口仍暫停且各地的石油產量減少，對立政治派別之間圍繞央行和石油營收控制權的對峙仍在繼續。

分析指出，利比亞長期不和的政府之間關係緩和，將替每天 50 多萬桶的石油供應重返全球市場鋪平道路。交易員將密切留意事態發展，因為恢復生產可能會推低國際油價。

與此同時，外媒援引業內人士消息報導，無論對需求擔憂如何，OPEC + 在 10 月將產量提高至每日 18 萬桶的計畫會繼續推進，一些供應將重返市場。

在更多原油供應可能重返市場的消息傳出之際，市場認為由於全球最大原油進口國中國經濟成長乏力，需求正受到削弱，再度影響油價走跌。