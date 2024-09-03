歐盟對中國加徵關稅反傷自己人 福斯旗下Cupra面臨淘汰風險

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-03 20:54

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根據路透報導，福斯汽車 (Volkswagen) 旗下品牌 Cupra 執行長 Wayne Griffiths 周二 (3 日) 表示，如果歐盟執委會對該品牌在中國生產的一款電動車徵收 21.3% 的進口關稅，該品牌將被「淘汰」(wiped out)。

Griffiths 表示，在當前的歐洲經濟環境下，提高 Cupra 的全電動 SUV「Tavascan」售價彌補成本是不可能的，就算把生產地點從位於中國的合資企業轉移到他處也不例外。

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Griffiths 指出，如果沒有 Tavascan 的銷售，Cupra 明年將無法達到歐盟規定的二氧化碳減排目標，因此將面臨巨額罰款且迫使其削減產量，可能會影響西班牙當地分部的就業情況，還將讓公司的整個財務前景面臨風險。他說：「歐盟的本意是為了保護歐洲汽車業，但對我們來說結果適得其反。」

這是受關稅影響的汽車製造商迄今發表的最強硬的言論，突顯出歐盟方面的擔憂，即歐盟將通過近一年前啟動的對中國補貼的調查，傷害其試圖保護的本土企業。

反補貼關稅是在歐盟對汽車進口徵收 10% 標準關稅的基礎上徵收的，歐盟執委會表示，這項措施旨在創造公平的競爭環境，並打擊其所謂的不公平補貼。與此同時，北京方面揚言報復，對歐盟進口的乳製品、豬肉和干邑白蘭地展開調查。

Tavascan 和寶馬 (BMW) 的電動 Mini 一樣，最初在歐盟的加徵關稅計畫中被課徵 38.1% 的關稅，引發兩家公司的抗議。上個月，這兩款車的關稅降至 21.3%，被列入配合歐盟調查的企業名單。

Griffiths 表示，Cupra 正與歐盟執委會的「不同層級」以及德國和西班牙政府進行談判，試圖說服他們削減或取消計畫中的關稅。他補充說，公司代表將在幾周內與西班牙代表團一起前往中國。