歐盟對中國加徵關稅反傷自己人 福斯旗下Cupra面臨淘汰風險
鉅亨網編譯段智恆 2024-09-03 20:54
根據路透報導，福斯汽車 (Volkswagen) 旗下品牌 Cupra 執行長 Wayne Griffiths 周二 (3 日) 表示，如果歐盟執委會對該品牌在中國生產的一款電動車徵收 21.3% 的進口關稅，該品牌將被「淘汰」(wiped out)。
Griffiths 表示，在當前的歐洲經濟環境下，提高 Cupra 的全電動 SUV「Tavascan」售價彌補成本是不可能的，就算把生產地點從位於中國的合資企業轉移到他處也不例外。
Griffiths 指出，如果沒有 Tavascan 的銷售，Cupra 明年將無法達到歐盟規定的二氧化碳減排目標，因此將面臨巨額罰款且迫使其削減產量，可能會影響西班牙當地分部的就業情況，還將讓公司的整個財務前景面臨風險。他說：「歐盟的本意是為了保護歐洲汽車業，但對我們來說結果適得其反。」
這是受關稅影響的汽車製造商迄今發表的最強硬的言論，突顯出歐盟方面的擔憂，即歐盟將通過近一年前啟動的對中國補貼的調查，傷害其試圖保護的本土企業。
反補貼關稅是在歐盟對汽車進口徵收 10% 標準關稅的基礎上徵收的，歐盟執委會表示，這項措施旨在創造公平的競爭環境，並打擊其所謂的不公平補貼。與此同時，北京方面揚言報復，對歐盟進口的乳製品、豬肉和干邑白蘭地展開調查。
Tavascan 和寶馬 (BMW) 的電動 Mini 一樣，最初在歐盟的加徵關稅計畫中被課徵 38.1% 的關稅，引發兩家公司的抗議。上個月，這兩款車的關稅降至 21.3%，被列入配合歐盟調查的企業名單。
Griffiths 表示，Cupra 正與歐盟執委會的「不同層級」以及德國和西班牙政府進行談判，試圖說服他們削減或取消計畫中的關稅。他補充說，公司代表將在幾周內與西班牙代表團一起前往中國。
德國汽車製造商如福斯汽車嚴重受到中國可能對進口大排氣量汽車徵收反制關稅的影響。中國約占其銷售額的三分之一，雖然在中國銷售的大多數汽車都是國產的，但許多高階車型都是進口的。
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