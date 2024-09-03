〈美股早盤〉主要指數開低 經濟數據出爐前投資人離場觀望
鉅亨網編譯段智恆綜合外電 2024-09-03 21:43
美股主要指數周二 (3 日) 開低，因投資人在本周一連串經濟數據出爐前離場觀望，這些數據可能會影響美國央行今年貨幣政策的寬鬆程度。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 190 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 230 點或近 1.3%，標普 500 指數跌 0.8%，費城半導體指數跌近 3.7%。
美股開盤前，主要指數期貨全面走低，其中標普 500 指數期貨跌 0.5%。交易員準備迎接有關美國經濟健康的製造業數據出爐，同時也留意聯準會 (Fed) 未來可能的利率路徑動態。
美國製造業數據，揭開本周繁忙經濟數據的序幕，直至本周五公布非農業就業數據。上月公布的一系列類似數據引起投資人擔憂美國經濟正走向硬著陸，讓金融市場劇烈震盪。
EFG 資產管理公司副投資長兼全球研究主管 Daniel Murray 受訪時說：「在某種程度上，市場需要謹慎對待自己的願望。如果利率大幅、快速下降，那通常意味著宏觀環境非常疲弱，而這通常對股市不利。」
亞洲市場方面，日銀 (BOJ / 日本央行) 總裁植田和男周二重申，如果經濟和物價表現如預期，央行將繼續升息，消息傳出後日元兌美元升值 0.5%，至 1 美元兌 146 日元左右。
去年曾對日本升息發出警告的 T. Rowe Price 固定收益主管 Arif Husain 表示，日本在 7 月份升息引發日元套利交易急劇逆轉之後，市場將出現更多波動。
Husain 說：「日銀收緊貨幣政策及其對全球資本流動的影響遠不是簡單的，將在未來幾年產生重大影響。」
截至台北時間周二（3 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 168.19 點或 0.40%，暫報 41,394.89 點
- 那斯達克綜合指數下跌 141.13 點或 0.80%，暫報 17,572.50 點
- 標普 500 指數下跌 39.45 點或 0.70%，暫報 5,608.95 點
- 費半下跌 155.50 點或 3.01%，暫報 5,003.32 點
- 台積電 ADR 下跌 3.19% 至每股 166.22 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 3.854%
- 紐約輕原油下跌 3.11% 至每桶 71.26 美元
- 布蘭特原油下跌 2.85% 至每桶 73.56 美元
- 黃金下跌 0.13% 至每盎司 2,524.40 美元
- 美元指數跌至 101.61
焦點個股：
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.75%，至每股 227.28 美元
根據外媒報導，蘋果將從明年之後將所有 iPhone 機種改為使用有機發光二極體 (OLED)，其中也包含平價款 iPhone SE 系列，完全放棄液晶顯示器 (LCD)。此舉將把日本夏普和日本顯示器公司 (Japan Display Inc, JDI) 排除在蘋果手機業務之外。
Polestar(PSNYW-US) 早盤股價上漲 133.56%，至每股 0.3201 美元
電動車製造商 Polestar 周二表示，已任命前 Stellantis (STLA-US) 財務主管瑪迪 (Jean-Francois Mady) 為其財務長。幾天前，該公司長期執行長英根拉斯 (Thomas Ingenlath)。
Airbnb (ABNB-US) 早盤股價上漲 0.07%，至每股 117.39 美元
Airbnb 周二要求紐約市重新考慮 2023 年 9 月生效的短期租賃法規，理由是旅客的房價更高，而且對房市的影響為零。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 8 月 Markit 製造業指數預期 49.6，前值 48.0
- 美國 8 月 ISM 製造業指數預期 47.5，前值 46.8
- 美國 7 月營建支出月增率預期 - 0.1%，前值 - 0.3%
華爾街分析：
高盛在最新的研發中建議投資者「押注黃金」，因亞洲需求疲軟將拖累其他商品的價格。高盛認為，因為黃金被視為避險首選工具，黃金近期上漲的潛力最大。同時，亞洲需求疲軟導致該行對其他商品的看法「更加謹慎，不那麼樂觀」。
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