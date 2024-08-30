search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

中國「航海王」緊握「航運紅利」上半年營收突破人民幣千億 成長10%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-30 16:16

cover image of news article
中國「航海王」緊握「航運紅利」，上半年營收破人民幣千億。（圖：Shutterstock）

在中國國內進出口需求升溫、紅海航線中斷、歐美提前補庫存等因素帶動下，上半年中國「航海王」中遠海控 (00517-HK) 貨櫃航運和碼頭業務雙雙成長。

據《華爾街見聞》周五（30 日）報導，2024 上半年，中遠海控財報亮眼，總營收人民幣（下同）1,012.01 億元，較去年同期增長 10.19%。


主要財務數據如下：

營業收入：上半年總營收 1,012.01 億元，年增 10.19%。

營業成本：上半年營業成本 774.63 億元，年增 8.38%。 
淨利潤：上半年淨利潤 192.55 億元，其中歸屬於上市公司股東的淨利潤為 168.70 億元，年增 3.09 億元。

主營業務分行業數據如下：

貨櫃航運業務：上半年貨櫃業務完成提單櫃量達到 1,245.95 萬個標準櫃，年增 9.34%；營收 974.77 億元，年增 10.41%；毛利率 22.86%，年升 1.37%。

碼頭業務：上半年碼頭業務完成總吞吐量 6,985.85 萬個標準櫃，年增 8.19%；營收 50.91 億元，年增 4.95%；毛利率 29.39%，年降 0.29%。

展望 2024 年後半程，全球經濟緩慢復甦，貨櫃航運市場形勢謹慎樂觀，既有地緣政治形勢複雜嚴峻、全球經貿格局深刻調整、市場新增運力集中交付、綠色低碳轉型導致履約成本增加等挑戰，也有歐美等傳統市場逐步回暖、新興市場貿易保持加速度、貨櫃航運市場需求穩步增長、產業鏈合作更趨緊密等機遇。

文章標籤

中遠海運貨櫃航海王紅海

相關行情

台股首頁我要存股
中遠海運國際4.41.62%
人民幣/美元0.140990.07%

延伸閱讀


Empty