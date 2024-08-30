中國「航海王」緊握「航運紅利」上半年營收突破人民幣千億 成長10%

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營業成本：上半年營業成本 774.63 億元，年增 8.38%。 淨利潤：上半年淨利潤 192.55 億元，其中歸屬於上市公司股東的淨利潤為 168.70 億元，年增 3.09 億元。

貨櫃航運業務：上半年貨櫃業務完成提單櫃量達到 1,245.95 萬個標準櫃，年增 9.34%；營收 974.77 億元，年增 10.41%；毛利率 22.86%，年升 1.37%。

展望 2024 年後半程，全球經濟緩慢復甦，貨櫃航運市場形勢謹慎樂觀，既有地緣政治形勢複雜嚴峻、全球經貿格局深刻調整、市場新增運力集中交付、綠色低碳轉型導致履約成本增加等挑戰，也有歐美等傳統市場逐步回暖、新興市場貿易保持加速度、貨櫃航運市場需求穩步增長、產業鏈合作更趨緊密等機遇。