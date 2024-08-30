〈陸港盤後〉A股三大指數放量彈漲 港股恒指一度重返一萬八大關

鉅亨網編譯陳韋廷綜合報導 2024-08-30 16:31

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中國 A 股三大指數周五 (30 日) 在 8 月最後一個交易日齊步反彈收漲，早盤滬深兩市放量上攻，但在午後衝高後漲勢收斂，香港股市收盤亦大幅收漲，恒生指數 (HSI) 盤中一度收復 1 萬 8 千點大關。

滬指周五收漲 0.68% 至 2842.21 點，科創 50 指數漲 2.14% 至 694.16 點，深證成指漲 2.38% 至 8348.48 點，創業板指漲 2.53% 至 1580.46 點。兩市成交額合計人民幣 8766 億元，較前一交易日 6072 億元暴增 2694 億元。

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盤面上，消費性電子概念掀漲停潮，英唐智控、奮達科技等多股漲停，保險與證券族群也衝高，天茂集團跟中國銀河亮燈漲停，房地產類股的金地集團跟天地源也漲停，消費性電子跟 AI 等科技主題全線爆發。此外，遊戲、白酒與半導體、汽車整車、旅遊飯店、光刻機、AI PC、華為星閃概念等族群亦見漲勢。

銀行股則再度回檔，交通銀行跌超 5%，貴金屬類股亦逆市下跌。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所周五共 4679 家上漲，560 家下跌，平盤有 105 家，另據大智慧 VIP，滬深兩市及北交所共有 97 檔股票漲幅在 9% 以上，沒有股票跌幅在 9% 以上。

招商證券表示，9 月高品質龍頭個股可望相對佔優。第一，隨著美國通膨回落和勞動市場降溫，以及聯準會 (Fed) 主席鮑爾明顯轉鴿，降息後 A 股面臨的外部流動性環境將面臨改善。今年年初以來，被北向資金增配的價值型龍頭個股可望佔優。其次，ETF 持續擴張已成為 A 股市場重要變量，今年以來 ETF 超配的非銀金融、銀行、公用事業等產業獲得較好的超額收益，隨著被動化資金持續淨流入，其代表的大盤龍頭風格可望佔優。最後，保費成長和 OCI（其他綜合收益）帳戶的新準則推動保險資金持續淨流入。

港股恒指周五收高 1.14% 至 17989.07 點，恒生科技指數漲 2.87% 至 3560.61 點，國企指數漲 1.34% 至 6331.14 點，紅籌指數漲 1.23% 至 3620.96 點。

從大盤來看，汽車股爆發，中國房地產類股拉升，中國保險股全天強勢表現，蔚來汽車漲 10.7%，理想汽車漲 7.8%，小鵬汽車漲 8.3%，世茂集團漲 10.5%，萬科企業、融創中國漲近 10%，新華保險、東方甄選漲超 7%。銀行股則逆市走跌，工商銀行跌超 2.8%，招商銀行、翰森製藥跌超 4%。

消息面上，有市場傳聞稱相關方面正考慮進一步下調存量房貸利率，允許規模高達 38 兆人民幣的存量房貸尋求轉按揭，以降低居民債務負擔、提振消費。根據相關方案，存量房貸客戶可以與銀行重新協商房貸利率，而不用等到通常調整利率時間點的 1 月。