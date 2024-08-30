碧桂園再延後公布2023年業績

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-30 19:32

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中國房地產開發商碧桂園 (2007-HK) 周五 (30 日) 在港交所公告進一步延遲其 2023 年財務業績以及 2023 年年報公布，因為需要更多時間進行債務重組。

碧桂園公告表示：「由於產業持續波動以及本集團正在進行債務重組工作，本集團需要更多時間去收集資料以作出適當的會計估計及判斷，以及收集相關財務資料以謹慎評估其現時及未來的財務資源及財務義務，以便落實 2023 年度業績及 2023 年度報告。」

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該公司還在給港交所的文件中提到：「集團將最終確定並公佈 2023 年年度業績，並在切實可行的情況下盡快發布 2023 年年度報告。」

根據港交所的上市規則，碧桂園必須在 8 月底前公布 2024 會計年度上半年的業績，不過該公司表示可能將無法公布今年 1 至 6 月的半年業績。碧桂園去年底違約了 110 億美元的離岸債券。

這家負債累累的中國房地產開發商曾延後公布截至今年 3 月內一季的財報，當時也稱需要更多時間收集資訊，以便做出適當的會計評估和判斷。