〈財報〉CrowdStrike Q2業績強勁 唯全球大當機事件衝擊 下修財測 盤後挫近4%

鉅亨網編譯許家華 2024-08-29 08:00

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雲端資安公司 CrowdStrike (CRWD-US) 雖然公布 2025 會計年度第二季 (截至 7/31) 業績強勁，但因全球網路中斷事件而調降全年財測，令其盤後股價挫近 4%。

Kurtz 在法說會議上表示：「由於 7 月 19 日的事件發生在該季度的最後兩周，我們很大一部分的銷售通常已經完成，因此交易會推遲到後續幾個季度，這些交易中的絕大多數仍在籌備中。」

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針對第三季財測，CrowdStrike 預期調整後 EPS 為 80 美分至 81 美分，營收為 9.792 億美元至 9.847 億美元。

針對 2025 財年，CrowdStrike 目前預計調整後 EPS 為 3.61 美元至 3.65 美元，營收為 38.9 億至 39 億美元。此財測範圍較先前下修。

6 月時 CrowdStrike 預期 2025 財年調整後 EPS 為 3.93 美元至 4.03 美元，營收為 39.8 億至 40.1 億美元。

截稿前，CrowdStrike 周三收低 2.09%，盤後下挫 3.41%，報每股 255.20 美元，不計盤後波動，今年迄今上漲 3.48%。

Q2 財報關鍵數據 vs LSEG 查訪的分析師共識預期

每股盈餘 (EPS)：調整後 1.04 美元 vs. 97 美分

營收：年增 32% 至 9.639 億美元 vs. 9.59 億美元

純益：4700 萬美元，即每股 19 美分 (去年同期為 847 萬美元，即每股 3 美分)

年度經常性收入：38.6 億美元 vs 38.5 億美元 (StreetAccount 共識)

全球大當機事件

7 月 19 日，由於 CrowdStrike 分發異常更新，導致其全球大量客戶的 Windows 作業系統電腦和虛擬機器裝置出現故障，表現為顯示藍白畫面或恢復（Recovery）介面，導致數百萬台電腦崩潰，波及多個行業，造成眾多服務中斷，例如航班取消、包裹遞送延遲和醫療預約推遲等。管理員必須手動重啟受影響的電腦。

執行長 George Kurtz 向客戶和夥伴致歉並承諾盡速修復，該公司股價也應聲下墜。股東已對該公司提起訴訟，達美航空稱該事件造成了 3.8 億美元的收入損失和 1.7 億美元的成本，也表示將尋求賠償。旅行者也對 CrowdStrike 提起了集體訴訟。

BTIG 分析師 Gray Powell 和 Trevor Rambo 表示，該公司所有客戶都在尋求某種折扣。他們給予 CrowdStrike 股票相當於「續抱」的評級。