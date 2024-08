〈財報〉CrowdStrike Q2業績強勁 唯全球大當機事件衝擊 下修財測 盤後挫近4%

‌



Q2 財報關鍵數據 vs LSEG 查訪的分析師共識預期

每股盈餘 (EPS):調整後 1.04 美元 vs. 97 美分

營收:年增 32% 至 9.639 億美元 vs. 9.59 億美元

純益:4700 萬美元,即每股 19 美分 (去年同期為 847 萬美元,即每股 3 美分)

年度經常性收入:38.6 億美元 vs 38.5 億美元 (StreetAccount 共識)