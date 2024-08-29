那斯達克交易所尋求批准比特幣選擇權 專家：凸顯其對動態數位資產市場管理地位

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-29 10:06

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美國交易所營運商那斯達克週二 (27 日) 說，正尋求美國證交會 (SEC) 批准推出和交易比特幣(BTC) 指數選擇權，將為投資人提供透過期權管理部位和對沖比特幣投資的能力，且此舉或將促進加密資產的採用。

那斯達克指出，擬議的那斯達克比特幣指數選擇權將追蹤 CME CF 比特幣即時指數，該指數由 CF Benchmarks 開發，用於追蹤 CME 集團營運的交易所提供的比特幣期貨和選擇權合約。

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擬議的比特幣指數選擇權是一種上市衍生品，提供一種快速廉價方式來擴大對比特幣的投資，賦予持有者在規定日期之前以預定價格買賣資產，為交易者提供了一種低成本的方式來擴大其購買力，而機構投資者則利用期權來對沖風險。

今年 1 月，當 SEC 明確批准比特幣現貨 ETF，交易所就開始申請現貨比特幣 ETF 選擇權，但知情人士稱最近幾周他們撤回這些申請，然後根據 SEC 的意見重新提交申請。

一些美國國會議員也正施壓 SEC，要求其批准投資產品。《Axios》曾在今年 5 月報導指出，美國國會議員 Mike Flood 和 Wiley Nickel 致函 SEC 要求批准基於比特幣 ETF 的選擇權交易。

進軍比特幣指數選擇權凸顯那斯達克對動態數位資產市場的管理地位。

未來基金管理合夥人 Gary Black 說：「比特幣一直是標準，我們的目標是圍繞比特幣創建一個金融架構，推動比特幣跨越目標線，獲得廣泛的合法性，包括 ETF、指數和選擇權。」