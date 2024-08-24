CrowdStrike導致全球IT大故障後 微軟宣布9月舉行網路安全峰會

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-24 00:24

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網路資安公司 CrowdStrike(CRWD-US)上月一次更新出包導致全球 IT 系統大故障後，微軟 (MSFT-US) 周五 (23 日) 表示將在 9 月召開峰會討論如何改善網路安全系統。

這次會議意味著微軟在解決 7 月 19 日影響近 850 萬台 Windows 設備問題方面邁出重要的第一步，該問題擾亂了從主要航空公司到銀行和醫療保健等行業的營運。

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微軟的網路安全峰會將於 9 月 10 日在其華盛頓州雷蒙 (Redmond) 的總部舉行，該公司還將邀請政府代表參加會議。

微軟表示：「7 月份的 CrowdStrike 當機事件給我們的生態系統上了一課。」

全球 IT 大當機事件備受外界矚目，因為當 IT 系統或其中的一個軟體出現單點故障時，許多組織沒有做好充分的準備來實施應急計畫。