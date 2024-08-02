CrowdStrike全球大當機後暴跌32% 股東怒提集體訴訟

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 13:30

在上個月更新異常導致全球數百萬台 Windows 電腦大當機，美國網路安全公司 CrowdStrike (CRWD-US) 面臨投資者集體訴訟。

在事件發生後的 12 天內（9 個交易日），CrowdStrike 股價大跌 32%，市值蒸發超 250 億美元，市值自 800 億美元以上縮水至 564 億美元。股東稱，CrowdStrike 對其技術的保證存在重大虛假和誤導性聲明。

美國大型航空公司達美航空 (DAL-US) 巴斯蒂安 (Ed Bastian) 周三 (31 日) 表示，該事件導致數千名旅客滯留，造成公司 5 億美元損失，已聘請知名律師 David Boies 將向微軟和 CrowdStrike 兩家公司尋求損害賠償。

華爾街知名投資機構 Needham 表示，當機事件為 CrowdStrike 帶來的聲譽影響仍需要一段時間才能消散，而且近一年左右 CrowdStrike 無論股價或基本面均會付出一定程度的代價。該機構將 CrowdStrike 目標價從 425 美元下調至 375 美元。

不過，Needham 的分析團隊也強調，CrowdStrike 是同類網路安全類型公司中綜合能力最好的公司，且這次事件的影響終究會平息。

值得注意的是，當地時間週四 (1 日) 美股大跌，其中納指跌 2.3%，標普 500 指數跌 1.37%，道瓊指數跌 1.21%。大型科技股多數下跌，特斯拉、英偉達跌超 6%，英特爾跌超 5%。晶片概念股大幅下跌，ARM 跌超 15%，高通跌超 9%，AMD 跌超 8%。

全球大當機背景

CrowdStrike 在 7 月 19 日分發異常更新，導致其全球大量客戶的 Windows 作業系統電腦和虛擬機器裝置出現故障，表現為顯示藍白畫面或恢復（Recovery）介面。微軟初步估計此次故障影響全球近 850 萬台裝置。

該事件波及多個行業，造成眾多服務中斷，如航空業、銀行、酒店、醫院、證券市場及廣播電視；政府服務（如緊急電話號碼和政府網站）亦受影響。電子支付和緊急服務也未能倖免。此事預計在全球範圍內造成數十億美元損失。

股東集體訴訟

CrowdStrike 股東在德州奧斯汀聯邦法院提起集體訴訟，指責 CrowdStrike 對其技術的保證存在重大虛假和誤導性聲明。訴訟特別引用 CrowdStrike 執行長喬治 · 庫爾茲在 3 月 5 日電話會議中的言論，他當時將公司的軟體描述為 “經過驗證、測試和認證”，然而實際情況卻截然相反。

CrowdStrike 在周三發表聲明稱：「我們認為此案缺乏依據，並將大力為公司辯護。」然而，市場對此反應冷淡，該公司股價仍繼續下跌。

CrowdStrike 也提到，庫爾茲和公司財務長 Burt Podbere 也被列為了該起訴訟的共同被告。

據悉，這起訴訟由美國麻州普利茅斯縣退休協會發起。訴狀要求 CrowdStrike 對 2023 年 11 月 29 日至 2024 年 7 月 29 日期間 CrowdStrike A 類股票的持有者，進行相關損害賠償。

在美國，股東通常會在意外負面消息導致股價下跌後起訴公司。一些業內人士先前已預計，CrowdStrike 可能會面臨更多訴訟。