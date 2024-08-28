美8月消費者信心指數升至103.3 創6個月新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-28 00:00

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美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (27 日) 公布數據顯示，8 月消費者信心指數升至 103.3，寫下 6 個月新高，遠超市場預期 100.9，也高於 7 月上修後的 101.9，原因是對經濟和通膨更加樂觀的看法抵銷就業市場日益疲軟的負面影響。

美 8 月消費者信心指數升至 103.3，創 6 個月新高。(圖：ZeroHedge)

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報告顯示，8 月消費者對未來一年通膨預期降至 4.0%，創 2020 年 3 月以來新低，8 月對未來 6 個月的預期指數升至 82.5 寫下一年新高，而現況指數則小幅攀升。

8 月消費者對未來一年通膨預期降至 4.0%，創 2020 年 3 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

外界期待已久的聯準會 (Fed) 降息可能會從下個月開始，將助於進一步提振消費者信心，維持消費者支出。不過由於生活成本上升以及最近就業市場成長放緩，消費者信心仍遠低於新冠疫情前的水準。

美國經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 在聲明中表示：「消費者對當前就業情勢的評估雖然仍然樂觀但持續減弱，對未來就業市場的評估更為悲觀。消費者對未來收入的樂觀程度也有所下降。 」

約 32.8% 的消費者表示就業機會充足，這是自 2021 年 3 月以來的最低比例，也是連續第六個月下降，認為就業困難的比例小幅上升。這兩個指標之間的差距——經濟學家密切關注的衡量就業市場的指標——也降至三年多來的低點。

消費者對就業市場看法仍然悲觀。(圖：ZeroHedge)

Fed 主席鮑爾上周表示，央行並不樂見就業市場進一步降溫，也無意尋求降溫，此後央行官員和經濟學家都在密切留意勞動力市場的發展。鮑爾承認，就業市場的下行風險已經上升，而通膨風險正在減弱。

分析指出，消費者信心指數的小幅改善連續第二個月被就業市場惡化影響，現在就業市場對 Fed 來說比通膨更重要。

根據調查，31.5% 的受訪者預估未來一年利率會下降，這是 2020 年 4 月以來的最大比例。不過消費者對美股的樂觀情緒也減弱，可能反映出 8 月初的拋售潮。當時一份令人失望的就業報告引發 6.4 兆美元的全球股市拋售，但此後市場已經恢復。

報告還顯示，8 月汽車和主要家電的購買計畫較 7 月下滑，另外在高房價和借貸成本的影響下，購屋意願依然疲軟。