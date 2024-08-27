Zee、索尼印度子公司達成和解 併購失敗訴訟落幕

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-27 20:28

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根據外媒周二 (27 日) 報導，印度媒體公司 Zee Entertainment Enterprises Ltd 宣布與索尼影業印度公司 (Sony Pictures Networks) 的法律糾紛達成和解，替兩家公司因合併而引發的企業之爭畫上句號，不過雙方並未披露具體和解條款。

Zee 周二公布的聯合聲明稱將全面非現金結算，有好解決與索尼集團 (Sony Group Corp.) 印度子公司合併計畫泡湯相關所有糾紛。消息傳出後，Zee 在印度的股價飆漲 15%。

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今年 1 月，索尼和 Zee 正式取消合併計畫，此前兩年來雙方一直在努力在亞洲最大的串流媒體市場之一打造娛樂巨擘。

雙方都要求支付分手費，也都聲稱對方未能履行合併協議規定的義務。這場法律糾紛最終在新加坡的一家仲裁法庭結束。

Zee 和索尼在聲明中表示：「兩家公司已同意撤回各自在新加坡國際仲裁中心 (Singapore International arbitration Centre, SIAC) 和印度各公司法院正在進行的仲裁中對對方的所有索賠。」、「和解源於兩家公司之間的相互理解，即各自尋求未來的成長機會。」