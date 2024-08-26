美7月耐久財訂單月增率初值超預期升至9.9% 企業設備支出卻降溫

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-26 22:30

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美國 7 月耐久財訂單月增率初值遠超預期，自 6 月暴跌後強勁反彈至新冠疫情以來最大增幅，主要受到飛機訂單大幅成長所致，然而核心耐久財訂單月增率卻下滑，前一個月的增幅還遭下修，透露企業在設備方面的投資變得更加謹慎。

具體來看，美國商務部人口普查局 (Census Bureau) 周一 (26 日) 公布初步數據顯示，7 月耐久財訂單月增率報 9.9%，遠超市場預期的 5%，也高於前值 - 6.7%。

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美 7 月耐久財訂單月增率初值超預期升至 9.9%。(圖：ZeroHedge)

另外，不包括運輸和國防等波動較大的核心資本財訂單 7 月下滑 0.1%，低於市場預期的 0%，前值自 1% 下修為 0.5%，透露企業在設備方面的投資變得更加謹慎。該數據未經通膨調整；同月扣除運輸類耐久財訂單月增率初值也下滑 0.2%，低於市場 0.1% 增幅的預期，不及前值 0.4% 的增幅。

美 7 月扣除運輸類耐久財訂單月增率初值下滑 0.2%，低於市場預期。(圖：ZeroHedge)

根據報告，7 月耐久財訂單月增率初值強彈主要是飛機訂單成長。商用飛機的預定量在經歷 2020 中期以來最大跌幅後強勁成長，不過該類別的訂單每月波動幅度都很大。

波音 (BA-US) 公司報告稱，7 月的訂單量為 72 架，高於 6 月的 14 架。波音在經歷歷史上最動盪時期之一後，該公司的商用飛機交付量出現走穩跡象。

與此同時，軍用資本財貨物訂單成長 1.2%，而不包括國防耐久財訂單總金額成長 10.4%。此外報告還顯示，主要金屬、電腦、通訊設備、電子設備訂單均有所下滑，其中電腦和電子產品訂單下降 0.7%、機械訂單持平、汽車和零組件訂單有所下降。

經濟學家分析指出，由於融資成本高昂以及未來貿易政策的不確定性，經濟活動一直停滯不前。該名經濟學家說：「今年該產業反彈的希望已經消退，但聯準會 (Fed) 可能降息或許會重新點燃經濟活動。」