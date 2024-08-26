〈財報前瞻〉輝達Q2營收估增逾一倍 稍有閃失股價將受挫

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-26 20:38

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人工智慧 (AI) 晶片大廠輝達 (Nvidia) 將在本周三 (28 日) 美股盤後公布最第二季 (5 至 7 月) 財報，市場預估該季營收將成長逾一倍。不過看慣這家公司驚人業績的投資人對其財報標準可能更高，即便是稍微的低於華爾街分析師預期表現，可能會粉碎 AI 漲勢，反之則將再度帶動上漲。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 周一 (26 日) 盤前股價小漲 0.50%，每股暫報 130.02 美元。該公司今年股價飆升逾 150%，市值增加 1.82 兆美元，也將標普 500 指數推升至新高點。該股的預期本益比約為 37 倍，而包括該晶片製造商在內的基準指數中排前六名的科技公司平均本益比約為 29 倍。

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根據 LSEG 截至 8 月 23 日的數據，輝達第二季營收估年增約 112%，達到 286.8 億美元，不過經調整後毛利率可能比第一季下滑逾 3 個百分點至 75.8%，原因是為滿足不斷成長的需求而增加的生產成本。

Synovus Trust 的高級投資組合經理 Daniel Morgan 表示，如果輝達業績不佳，(投資者) 將拋售所有 AI 類股。他也指出，包括輝達在內的美國大型科技公司不僅是晶片的基準，也是整個 AI 的基礎。Synovus Trust 持有包括輝達在內的美國大型科技公司的股票。

一些投資人開始擔心輝達是否有能力滿足過高的預期，並質疑該公司最大客戶在 AI 方面的支出速度。這些擔憂導致輝達的股價在 7 月的大部分時間和 8 月初下跌 20%，儘管最近的反彈使其股價僅比 6 月的歷史高點低 5% 左右。

Blackwell 延遲生產、台積電代工漲價 Q3 營收估年增 75%

與此同時，輝達下一代 Blackwell 晶片可能會推遲生產，可能會引發更多麻煩。該公司執行長黃仁勳 5 月曾表示這款晶片將在第二季出貨，但分析師指出，設計障礙可能會延後出貨時間。

LSEG 數據顯示，輝達可能預估第三季營收成長 75% 至 316.9 億美元，結束連續第五季 3 位數營收成長，與去年同期的增幅形成鮮明對比，當時營收成長約 206% 至 181.2 億元。在過去 3 季內，輝達營收成長超過 200%。

Running Point Capital 投資長 Michael Schulman 表示：「我們在這裡遇到了大數法則 (Law of large numbers)，一旦一家公司達到一定規模，它就無法保持同樣的成長速度。」

一些分析師表示，輝達可以用上一代 Hopper 晶片取代 Blackwell 晶片的訂單，從而抵消 Blackwell 晶片延遲交貨帶來的大部分衝擊。 Hopper 家族的處理器沒有 Blackwell 那麼強大，也沒有 Blackwell 那麼賺錢，但對於大多數與 AI 相關的應用來說已經夠用了。

中國市場發展、美國監管備受矚目

投資人還將尋求面向中國市場的 AI 處理器的最新進展，美國政府禁止在中國銷售輝達最先進的晶片。

據了解，輝達主打中國市場的處理器名為 H20，其性能不如該公司最好的晶片，但這款處理器可能會幫助該公司在未來幾季在中國這個主要市場贏得訂單，中國本土冠軍華為 (Huawei) 已成為其競爭對手。