〈財報〉拼多多Q2營收遜預期且前景黯淡 盤前股價重挫逾17%

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-26 19:59

‌



中國電商巨擘拼多多周一 (26 日) 公布 2024 會計年度第二季財報，由於中國消費者支出疲軟影響其國內電商業務，該季營收遠低分析師預期。此外，該公司也表示面臨競爭加劇和外部挑戰，營收將承壓且獲利也可能受影響。消息傳出後，拼多多美股 ADR 在周一盤前大跌逾 17%。

‌



根據財報，拼多多第二季營收年增 85.7% 至人民幣 970.6 億元 (以下單位皆同)，但遠低分析師預估的 1001.7 億元、淨利自去年同期的 131.1 億元成長逾一倍至 320.1 億元，合每股獲利 21.61 元、經調整後每股獲利報 23.24 元，高於分析師預估的 20.43 元。

圖：拼多多財報

主要業務方面，拼多多第二季線上銷售服務與其他營收年增 29% 至 491.2 億元，低於市場預期的成長 33.1%，第二季交易服務營收年增 234% 至 479 億元，增幅低於市場預期的 248.6%。

分析指出，受脆弱的經濟、房地產行業持續疲軟和高失業率的影響，中國消費者一直嚴格控制自己的支出，進而損害中國的零售和電子商務產業。

雖然拼多多從雜貨到耳機平價商品和大幅折扣吸引注重成本的消費者，但該公司一直面臨著主要競爭對手在自己的平台上逐漸加大的壓力。

展望未來，拼多多財務副總裁劉軍表示：「由於競爭加劇和外部挑戰，收入成長不可避免地將面臨壓力...... 隨著我們繼續堅定投資，獲利能力也可能受到影響。」

有分析認為，拼多多一直在電子商務公司 Temu 上投入巨資，以推動其全球業務，並擺脫因房地產長期低迷和青年失業率高企而拖累的中國經濟困境。但隨著競爭變得越來越殘酷，高階主管們對 Temu 的業績表現有所隱瞞。

在 Temu 迅速崛起之後，該平台也面臨越來越多的監管審查。據外媒報導出，歐盟正在擬定一項提案，以彌補網路上購買廉價商品的進口稅漏洞，此舉將主要針對包括 Temu 在內的中國零售商。