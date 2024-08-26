降息前景推動金價 黃金多頭歡呼

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-26 19:20

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根據外媒周一 (26 日) 報導，隨著美國聯準會 (Fed) 降息腳步接近，金價有望續創立新高。受惠各國央行大規模購買，今年現貨黃金表現強勁，已累積漲逾 20%。截稿前，現貨黃金價格上漲 0.48%，報每盎司 2,524.47 美元。

Fed 主席鮑爾上周五在傑克遜霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會的鴿派發言替 9 月降息打開大門，10 年期美債殖利率回落至去年 12 月以來新低、美元也一度跌至 13 個月低點，再加上地緣政治風險加劇和美國大選不確定性帶來的避險需求等多重因素作用下，金價可望持續上漲。

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根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的數據，避險基金和投機者一直在加大對紐商所的看漲押注，黃金淨多頭部位現已創下 4 年多來新高。瑞銀預估，今年四季金價將漲至每盎司 2,600 美元。

GAMA Asset Management SA 的全球宏觀投資組合經理 Rajeev De Mello 表示：「持有黃金的機會成本正在下降。實質殖利率的快速下降以及美元的普遍走軟，讓我非常樂意將黃金作為做空美元的另一種貨幣。」

值得注意的一個現象是，對黃金 ETF 的需求也正在復甦。行情數據顯示，主要的黃金 ETF 之一 SPDR Gold Shares 的持倉量已實現連續八周增加，創下 2020 年中期以來資金流入的最長紀錄。

貴金屬和關鍵礦產資產管理公司 Sprott 的執行合夥人 Ryan McIntyre 表示：「人們實際上開始轉向實體黃金 ETF 方面。透過 ETF 購買將成為黃金故事的一個非常重要的部分。」

花旗集團預估，黃金 ETF 的資金流入將迎來顯著增加，金價到明年可能漲至 3,000 美元。該行說：「在 6 至 12 個月內，寬鬆的貨幣政策提振需求，而且衰退風險中波動性可能增加…… 預估到 2025 年中期，金價可能會達到 3,000 美元。」