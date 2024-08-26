〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人靜待輝達財報、通膨數據出爐

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-26 21:45

‌



美股主要指數周一 (26 日) 漲跌互現，投資人靜待本周重磅通膨報告出爐，以及人工智慧 (AI) 寵兒輝達公布最新財報。與此同時，中東地緣政治緊張局勢升級，國際油價走揚、避險資產也獲提振，市場持續保持警惕。

‌



美股主要指數期貨周一盤前變動不大，因投資人評估聯準會 (Fed) 降息影響，此前 Fed 主席鮑爾上周表示，轉向寬鬆貨幣政策的「時機已到」，這一表態在金融市場引發漣漪效應，幾乎替下個月的降息奠定基礎，但論點已經轉移到降息的幅度以及降息對經濟狀況的影響。

交易員加大了對 9 月降息兩碼 (50 個基點) 的押注，但如此幅度的降息可能表明，美國經濟正走向硬著陸，從而抑制對股票的需求。周一稍早公布的數據顯示，7 月耐久財訂單月增率高於市場預期，但不包括飛機等運輸設備類耐久財訂單降幅大於經濟學家的預期。

瑞士聯合私人銀行 (Union bancaire privée) 和全球股市聯席主管 Eleanor Taylor Jolidon 受訪時表示：「如果你不得不更快地降息，這也表明經濟狀況不太好。降息 50 個基點將反映出我們在 7 月底看到的疲軟數據，這確實在一定程度上嚇壞了市場。」

國際油價方面，中東衝突升級導致供應中斷擔憂，布蘭特原油期貨飆升約 3%，突破每桶 80 美元，美國西德州原油期貨價格大漲 2.5%。此前黎巴嫩真主黨向以色列發射了 320 多枚火箭彈，以色列空軍用 100 多架戰鬥機襲擊了黎巴嫩境內的目標。

衝突升級也提振其他避險資產，美元指數在上周五創 9 個月來最大跌幅後小幅走高，10 年期美國公債殖利率持穩。日元連續第二天上漲，達到 1 月以來新高。

其他大宗商品方面，鐵礦石延續反彈態勢，中國龐大的鐵礦石庫存持續減少，初步顯示嚴重供應過剩的局面正開始緩解。金價在每盎司 2,500 美元上方繼續上漲。

截至台北時間周一（26 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.06%，至每股 130.74 美元

人工智慧 (AI) 晶片大廠輝達 (Nvidia) 將在本周三 (28 日) 美股盤後公布最第二季 (5 至 7 月) 財報，市場預估該季營收將成長逾一倍。不過看慣這家公司驚人業績的投資人對其財報標準可能更高，即便是稍微的低於華爾街分析師預期表現，可能會粉碎 AI 漲勢，反之則將再度帶動上漲。

拼多多 (PDD-US) 早盤股價下跌 25.14%，至每股 104.70 美元

中國電商巨擘拼多多周一公布 2024 會計年度第二季財報，由於中國消費者支出疲軟影響其國內電商業務，該季營收遠低分析師預期。此外，該公司也表示面臨競爭加劇和外部挑戰，營收將承壓且獲利也可能受影響。消息傳出後，拼多多美股 ADR 在周一盤前大跌逾 17%。

IBM(IBM-US) 早盤股價上漲 0.20%，至每股 196.49 美元

IBM 中國方面確認，IBM 將徹底關閉中國研發部門，涉及員工人數超過 1,000 人。 IBM 中國稱：「IBM 會根據需要調整運營，為客戶提供最佳服務，這些變化不會影響我們為大中華區客戶提供支援的能力。」

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月耐久財訂單月增率初值報 9.9%，預期 4.0%，前值 - 6.9%

華爾街分析：