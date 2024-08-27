高盛策略師：標普500指數本周料創新高 引發錯失恐懼

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-27 02:30

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研究資金流的專家、高盛全球市場部董事總經理 Scott Rubner 周一 (26 日) 表示，企業回購和系統性基金的強勁資金流入，應該會推動標普 500 指數在本周創下歷史新高，從而進一步增加投資人的害怕錯失恐懼 (FOMO) 情緒。

Rubner 在最新給客戶的報告中寫道：「我們估計本周每天都有 170 億美元的非情緒需求來自機器交易和企業回購。目前有非常積極的持續三周的美國股市交易窗口，直到 9 月 16 日。每個人都回到了市場。美股的系統性策略現在已經在下行方向的曝險過度了。」

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高盛的模型預計，未來一周 CTA 類資金將進行所謂的「綠色橫掃」(Green Sweep)，這意味著這些基金無論市場走勢如何，都可能會買入股票。

高盛的公司回購組上周看到了今年最大的需求，是 2023 年同期的兩倍多，Rubner 預估強勁的買入將持續到 9 月 13 日季度回購窗口關閉到來時。

高盛也提到，上周來自被動投資者的全球股票資金流入達到了 200 億美元。

標普 500 指數周一小幅高開但盤中走低，盤中的高點距離 7 月 16 日創下的歷史收盤高點不到 1%。

Rubner 重申高盛交易部門的觀點，即聯準會 (Fed) 在利率上的鴿派轉向，體現在 Fed 主席鮑爾上周五的演講中，為再槓桿化開綠燈，因此到 9 月中旬之前，美股的痛苦交易是向上的。