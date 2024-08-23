華星光3195萬股私募普通股公開發行 9月2日起上櫃交易

鉅亨網記者吳承諦 2024-08-23 13:09

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光通廠華星光 (4979-TW) 今 (23) 日宣布，為其 3,195 萬股私募普通股補辦公開發行，並將於 2024 年 9 月 2 日起，掛牌上櫃交易。

此次補辦公開發行的私募股包括 2017 年發行的 18,950,000 股和 2020 年發行的 13,000,000 股，總計 31,950,000 股。每股面額 10 元，總金額 3.195 億元。這些股份原本受限制交易，補辦公開發行後將可在公開市場自由交易。

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華星光表示，私募股股份在權利義務上與原有上櫃股份完全相同，補辦公開發行後，華星光的公開流通股數將從 108,889,794 股增加到 140,839,794 股，但公司總股本仍維持在 14.08 億元不變。

華星光主要客戶為美國網通晶片大廠邁威爾（Marvell），終端應用聚焦於資料中心。公司持續投入 800G 光收發模組和共同封裝光學元件（CPO）的研發，在 AI 驅動的數據中心需求增長下，市場前景看好。法人預期，在 AI 相關需求持續增溫的背景下，公司第三季獲利有望進一步成長。