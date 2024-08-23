華城攜手新北市政府布建充電樁 目標2026年全台達3700座

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-23 11:03

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華城 (1519-TW) 旗下華城電能今 (23) 日攜手新北市政府，宣布將在新北市布建 1200 座電動車充電樁，充電樁包含 7kW、11kW 及 180kW 多種功率，將分布在新北市 229 個站點，目標 2026 年底全台可達 3700 座充電樁。

華城電能說明，預期在新北市建置 1200 座充點樁時程，第一期累計建置 350 座，預計 2024 年底完成，第二期將累積建置 900 座，預計 2025 年底完成，第三期累積建置 1200 座，目標 2026 年底完成。

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根據統計，截至今年 6 月電動車達 78801 輛，全台 AC 交流充電樁共 7328 座，DC 直流充電樁共 2236 座，仍有持續布建的空間。

華城電能執行長許逸晟表示， 華城將依不同行政區域規劃為中心區、北東區、南西區，依期程規劃陸續完工開站，並適當分配 J1772、TYPE-2、CCS1 與 CCS2 規格充電槍的建置比例。

除了充電槍功率提升，也加入 DC 快充，每個站點更配置一組防火毯設備，以及新北市的一件通報功能。

許逸晟說「不要為了等待充電去充電站」是華城電能建置充電樁的理念。許逸晟說明，電動車充電時間短則 20 至 40 分鐘，長則需要好幾個小時，如果可以做到讓車子停下來時就可以充電，車主就不必特別去找充電樁，也省去許多等待時間。

基於這樣的理念，華城電能積極布點，包含飯店、遊樂園、國家風景區等都有布點，至今已經建置、營運 510 座 AC 充電樁以 83 座 DC 充電樁，累積建站數 212 站，會員數也超過 7 萬人。