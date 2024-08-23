華城搶攻充電樁商機 力拚2026市占率近30%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-23 15:42

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華城 (1519-TW) 積極搶攻充電樁商機，華城執行長許逸晟今 (23) 日指出，目前華城旗下華城電能的充電樁市占率約 10%，為同業間第一，預期今年底可達 15%，待 2026 年 3700 座充電樁建置完畢後，力拚市占率近 30%。

許逸晟表示，目前全台充電樁約 6000 座，華城市占率約 10%，預計年底華城建置的充電樁突破 1000 座，包含 900 多座的 AC 交流充電樁，以及 100 多座的 DC 直流充電樁，市占率將提升至 15%。

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許逸晟進一步指出，未來華城充電樁會持續增加，且是同業間成長速度最快，力拚 2026 年待 3700 座充電樁建置完畢，包括 AC 交流充電樁 3000 座及 DC 直流充電樁 700 座，整體市占率有望接近 30%。許逸晟也看好，未來 3700 座充電樁接建置完成後，營收可望成長 5 至 6 倍，也有把握屆時可以獲利。