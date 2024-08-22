Fed哈克支持9月啟動降息周期 步調要循序漸進

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-22 22:25

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費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周四 (22 日) 表示，只要數據表現符合預期，就會考慮 9 月開始降息，速度是循序漸進而非大幅降息。哈克是首位在聯準會 (Fed)7 月會議紀錄公布後發言的官員，不過他並非今年聯邦公開市場委員會(FOMC) 投票委員之一。

哈克在參加堪薩斯聯準銀行於懷俄明州傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會受訪時表示，就對前借貸成本即將下調而言，除非數據出現任何意外，否則就會啟動降息周期。

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至於降息幅度，哈克認為任何特定的降息規模都不如整體削減幅度來得重要，認為循序漸進才是正確的作法，不希望降息速度如先前 Fed 在 2022 年春季把利率從接近零的水準激進升息行動一般。

Fed 主席鮑爾將於本周五 (23 日) 發表談話，外界密切留意其發言以便從中找尋降息線索。

根據日前公布的 Fed 會議紀錄，有幾位決策者認為 7 月已有足夠理由降息，而絕大多數決策者則認為 9 月降息可能是合適的。紀錄明確傳達，決策者對通膨進展充滿信心，如果數據繼續配合，便準備開始降息。

紀錄還提到，許多官員指出就業成長人數可能被誇大，認為就業市場面臨風險有所增加，其中一些決策者指出就業市場狀況進一步放緩可能會過渡到更嚴重的惡化。