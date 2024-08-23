蘋果歐盟用戶將可自選瀏覽器、刪除內建App

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-23 02:30

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蘋果周四 (22 日) 表示，歐盟用戶可以選擇刪除蘋果開發的應用程式，如 App Store、訊息、相機、照片、Safari，只有設定和電話不可刪除，這項更新將在今年底前更新歐盟市場的瀏覽器和 App 選項。

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簡言之就是蘋果將替歐盟用戶提供更多內建瀏覽器選擇，例如打算在 iPhone 創造一個專屬空間變更內建應用程式，允許刪除 App Store、Messages、Camera、Photos 等應用程式，這項新功能將會在今年晚些時候在歐盟推出。

蘋果表示，將向用戶隨機顯示每個歐盟國家的 12 個瀏覽器且提供簡短的描述，用戶可選擇的瀏覽器會自動下載，這項更新還包括 iPad。

歐盟《數位市場法案》於 3 月 7 日生效後，蘋果面臨監管機構的壓力要求其做出改變，迫使蘋果允許用戶在首次打開 Safari 時，需要提供其他網路瀏覽器的使用選擇。

雖然蘋果當時也針對新規推出更新，但卻遭瀏覽器商批評設計，而且歐盟監管機構也在隨後展開調查懷疑蘋果的措施無法有效遵守規定。

Aloha 瀏覽器的創始人 Andrew Frost Moroz 表示樂見蘋果此次的更新，特別是在秋季新品發表會前宣布這項消息。他認為蘋果的這樣舉措能強化用戶體驗，還有利第三方瀏覽器。

蘋果強調，公司一直在與歐盟執委會進行對話，相信新的變化將解決監管機構的擔憂。

日前有外媒報導稱，蘋果 App Store 長期以來的負責人將離職，該部門將拆分成兩個團隊，作為該利潤豐厚的部門重組計畫一部分。App Store 遭到嚴格的監管審查，因多國監管機構擔憂其在行動軟體市場權力過大。