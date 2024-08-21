〈財報〉需求復甦 亞德諾半導體Q4財測亮眼

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-21 22:20

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類比晶片大廠亞德諾半導體 (Analog Devices) 周三 (21 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，該季獲利優於華爾街分析師預期，與此同時由於其消費電子產品晶片需求回升，第四季 (本季) 財測也亮眼。

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展望未來，亞德諾半導體預估第四季營收為 24 億美元，上下浮動 1 億美元，高於分析師預估的 23.7 億美元、經調整後每股獲利估 1.58 美元，也超過分析師預期的 1.51 美元。

根據財報，亞德諾半導體第三季消費者業務營收年增 3% 至 3.166 億美元，高於分析師預估的 2.893 億元；經調整後每股獲利報 1.58 美元，也優於分析師預估的 1.51 美元。

儘管如此，亞德諾半導體執行長 Richard Puccio 仍持保留態度，他認為經濟和地緣政治的不確定性繼續限制復甦步伐。