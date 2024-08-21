〈財報〉需求復甦 亞德諾半導體Q4財測亮眼
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-21 22:20
類比晶片大廠亞德諾半導體 (Analog Devices) 周三 (21 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，該季獲利優於華爾街分析師預期，與此同時由於其消費電子產品晶片需求回升，第四季 (本季) 財測也亮眼。
截稿前，在財報利多加持下，亞德諾半導體 (ADI-US) 周三早盤股價勁揚 4.06%，每股暫報 232.56 美元。
展望未來，亞德諾半導體預估第四季營收為 24 億美元，上下浮動 1 億美元，高於分析師預估的 23.7 億美元、經調整後每股獲利估 1.58 美元，也超過分析師預期的 1.51 美元。
分析認為，通訊、消費和工業等產業晶片庫存下降，讓晶片製造商在經歷長達數年的低迷後終於迎來春燕，訂單開始出現復甦跡象。此前，亞德諾半導體競爭對手德州儀器 (TXN-US) 也公布強勁財報。
根據財報，亞德諾半導體第三季消費者業務營收年增 3% 至 3.166 億美元，高於分析師預估的 2.893 億元；經調整後每股獲利報 1.58 美元，也優於分析師預估的 1.51 美元。
儘管如此，亞德諾半導體執行長 Richard Puccio 仍持保留態度，他認為經濟和地緣政治的不確定性繼續限制復甦步伐。
亞德諾半導體營收占比最大的工業部門第二季收入報 10.6 億美元，略低於分析師預估的 10.7 億美元。
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