Uber獲惠譽青睞 信評升至「BBB」投資級

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-22 01:40

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國際信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 日前將 Uber 信用評等升至投資級的「BBB」，比投機級高兩級，原因是看好 Uber 在叫車和外送市場的彈性，還有該公司對新產品的擴張、保守的金融政策。

此前不久，標普全球評級 (S&P Global Ratings) 於 8 月 16 日把 Uber 的信評從最高的垃圾級「BB+」上調至最低的投資級「BBB-」。

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Uber 曾公開表示，其目標是獲得投資等級信用評等。投資等級信用評等可以轉化為公司更低的借貸成本，因為多數投資人青睞購買高評等公司債。

惠譽表示，Uber 的最新評等受惠於其在共享乘車市場的強勢地位和外送業務的成長，以及其進軍雜貨配送等新產品的努力。這可能會鞏固其作為行動服務「首選提供者」的地位，並有助於將其與競爭對手區分開來。

惠譽在報告中寫道：「雖然尚未得到證實，但新的平台服務代表該公司在叫車和外送之外的增量成長潛力，並可能帶來更大的消費者參與度。」

此外，Uber 的自由現金流也提供足夠的彈性，使其保持在稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 槓桿目標的 2 倍之內。惠譽預估，Uber 今年 EBITDA 槓桿率將達 1.5 倍左右。

今年 2 月，穆迪 (Moody "s Ratings) 曾將 Uber 的主要債券評等自「B1」上調至「Ba1」，即垃圾級的最高等級，此舉是 3 大信評機構中成為唯一一家評價 Uber 公司債券低於投資等級的公司。

多年來，Uber 一直在尋求擴大市占和開拓新市場，從一家累計赤字達 300 億美元的新創公司走了很長一段路。去年，在經營了十多年後，該公司作為上市公司以來首次實現全年獲利，助其在年底獲得標普 500 指數成分股的資格。