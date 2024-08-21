〈財報〉電動車業務加持 小米Q2營收創歷史新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-21 19:44

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小米周三 (21 日) 公布第二季財報，受惠其首款電動車銷售、全球智慧型手機市場反彈，該季營收創下 2021 年來最快成長速度，年增逾三成輕鬆打敗市場預期，也寫下歷史新高。

小米 (1810-HK) 周三香港股價收跌 0.90%，至每股 17.52 港元。

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根據財報，小米第二季營收年增 32% 至人民幣 889 億元 (以下單位皆同)，輕鬆打敗市場預期的 869 億元；淨利年增 38.3% 至 51 億元，也高於市場預期的 38.4 億元、經調整後淨利報 61.8 億元，也優於預期的 48.5 億元。第二季毛利率達 20.7%，雖然比去年同期的 21% 略有下滑，但仍高於市場預期的 19.6%。

主要業務表現方面，小米第二季智慧手機營收報 465.2 億元，優於市場預期的 462.7 億元；IoT 與生活消費產品部分營收報 267.6 億元，優於預期的 254.4 億元。

根據產業研究公司國際數據資訊公司 (IDC) 數據，小米第二季全球智慧型手機出貨量成長 27.4%，至 4,230 萬台，幫助該公司拿下 14.8% 的市占，位居排行榜第三。至於在小米智慧型手機業務最大的市場中國，出貨量成長 16.5%。

值得注意的是，小米此次財報亮點電動車業務在第二季交付 27,307 輛 SU7 電動車、貢獻營收 64 億元。儘管如此該部門仍處在虧損狀態，經調整後該季虧損 18 億元、毛利率為 15.4%。

小米總裁盧偉冰在財報公布後的電話會議上表示，有信心年底前實現交付 12 萬輛的目標。隨著未來交付量增加，小米電動車部門獲利能力有望越來越好。

雖然小米只在中國銷售 SU7，但它在巴黎奧運會期間展示這款轎車，並在德國著名的紐柏林 (Nürburgring) 賽道設立一個維修站。

小米創辦人雷軍在巴黎奧運期間表示將在全球推出 SU7，不過沒有提供時間表。這引發外界猜測，儘管歐盟對中國製造的電動車徵收進口關稅，小米仍渴望進入歐洲市場。