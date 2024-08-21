〈財報〉梅西百貨Q2營收遜預期 下調全年財測

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-21 20:28

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梅西百貨 (Macy’s) 周三 (21 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季 (截至 8/3) 財報，受到競爭對手加大折扣力道、身處通膨且高利率環境下消費者支出更為謹慎的影響，該季營收不及華爾街分析師預期，同時還下調全年財測。

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展望未來，梅西百貨把今年全年營收預測從 223 億至 229 億美元下調至 221 億至 224 億美元區間、全年同店銷售也下調至 - 2% 至成長 0.5%，此前的預測是 - 1% 至成長 1.5%。儘管如此，該公司仍維持全年經調整後每股獲利介在 2.55 至 2.90 美元之間。

根據財報，梅西百貨第二季營收從去年同期的 51.3 億美元降至 49.37 億美元，年減 3.8%，低於分析師預估的 50.39 億美元、淨利報 1.5 億美元，合每股獲利 0.53 美元，優於去年同期的虧損 2200 萬美元或每股虧 0.08 美元；經調整後每股獲利報 0.53 美元遠超分析師預期的 0.3 美元。

梅西百貨該季同店銷售下滑 3.3%，遠遜分析師預期的下滑 0.9%，相較梅西百貨旗下 Bloomingdale "s 和 Bluemercury，後者的業績表現更為強勁，兩家公司公司第二季同店銷售分別為下滑 1.1%、成長 2%。

梅西百貨表示，「充滿挑戰的消費環境」是造成業績疲軟的原因之一，不過仍繼續進行撙節計畫。儘管如此，梅西百貨新任執行長斯普林 (Tony Spring) 為節省成本所做的努力遭到破壞，該公司被迫在某些品類上提供更多折扣，以吸引受困於高借貸成本的中低收入消費者。

斯普林向投資人表示，自己的改革需要一段時間才能見效。自今年 2 月上任以來，他一直在關閉收入下滑的梅西百貨門市並投資銷售更強勁的門市。

花旗分析師 Paul Lejuez 在最近的一份報告中寫道：「期待積極的競爭，可能太奢望了。在過去的十年裡，梅西百貨並沒有一直做到這一點。儘管如此，關閉門市是正確的舉措，應該更好地為未來定位。」

今年 7 月，斯普林斯和梅西百貨董事會結束了與 Arkhouse Management Co. 和 Brigade Capital Management 的收購談判後，投資人更加留意斯普林斯的進展。這讓梅西百貨的高層可以將注意力從與投資人的交易談判中轉移到零售業務上，但也徒增其實現扭虧為盈的壓力。