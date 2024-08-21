陸房價續跌！多地鬆綁或取消新屋價格指導後 一線城市有新建案打7折賣

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-21 10:40

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中國房地產市場持續低迷，近日至少 10 個城市放寬或取消新房價格指導，一線城市北京與深圳的新建案也紛紛大降價，有知情人士稱，北京市郊區一處中型住宅建案 5 月突然降價 18%，迫使周邊新建案跟著降價，深圳甚至批准一個建案單價較去年大砍 29%。

根據樂有家的 7 月報告，在深圳，幾乎所有新建案都在打折。

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北京和深圳的情況顯示，即便大城市也開始在個別情況下放鬆價格管控，此舉恐促使更多開發商在定價時，參考價格已經大幅下滑的中古屋市場，這將有助於消除干預所造成的長期市場扭曲，儘管這可能導致一些購屋者觀望，等待新屋價格進一步下跌。

其他加入這一趨勢的城市包括二線城市的鄭州，作為富士康大本營的該城市上月結束新屋價格指導，允許建商根據市場需求定價，武漢也採取類似措施。

上海易居研究院副院長表示，新屋價格在允許基於供需波動後將更加合理，取消價格設置限制預示著房地產政策的全面放鬆。

多年來，中國住房管理部門透過「預售許可證」控制新屋銷售價格區間，自 2016 年底房市熱潮以來，這一方法一直將大城市新屋價格控制在合理範圍內，但當中古屋市場大幅下跌，這一安排使新屋價格異常堅挺，進一步增加開發商出售庫存的難度。

中指控股有限公司的研究總監指出，自 2021 年中旬以來，對房價下跌的限制阻礙開發商的銷售，放寬或取消這些限制將允許開發商合理定價。

去年，中國中古房銷售首次超過新屋銷售，新屋價格自 2021 年 6 月以來下降約 7.2%，約為中古房 13.6% 跌幅的一半。

根據中原集團數據，曾是房價最貴城市之一的深圳，中古屋價格自 2021 年 5 月高點以來暴跌 37%，北京、上海和廣州也從各自高點下跌約 27%。這一現象推動深圳上月中古屋銷量創四年多來新高，按單位數計的新屋銷量則月減 11%。

與此同時，中國新屋銷售下降趨勢在上月有所加劇。許多已違約一年多的開發商仰賴銷售來安撫債權人並避免清算，比如最近的佳兆業等建商。

最新數據顯示，至少 20 家中國開發商面臨清算申請。繼恒大和佳源國際集團有限公司之後，德信中國控股有限公司在 6 月成為最新一家收到香港法院清盤令的開發商。

中國房地產資訊公司 8 月 8 日在一份報告中示警稱隨著新屋銷售尚未完全恢復，恐有更多公司陷入違約。