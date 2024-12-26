上海中古屋歲末交易持續火爆！專家：陸房市止跌回穩不是空穴來風

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-26 10:54

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歲末年終之際，中國中古屋市場持續回溫。自 9 月推出一籃子救市方案後，核心城市不僅 10 月回暖，11 月持續回溫，本月甚至有幾個城市將創下新高。

在深圳，截至周一 (23 日) 的中古房成交量達 6562 間，每周成交在 2000 間左右，照此速度，本月有望超過 11 月的 7125 間，朝 8000 間叩關。

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在上月成交量創新高的成都，本月中古屋成交動能依舊很猛，截至周二 (24 日) 成交 24079 間，上月成交量則為 2.6 萬間左右。另據克而瑞數據，成都今年前 11 月千萬人民幣以上豪宅成交量達 1058 間，超越去年整年。

上海也不例外，本月至周二為止的中古屋網簽數量為 22642 間，目前工作日成交量在 800 間左右，周末期間成交穩定在 1100 間左右。按照這個成交速度，本月中古屋成交量很可能逼近 3 萬間。上海 10 月網簽總數為 24376 間，11 月成交量為 27050 間

1.8 萬間一直被認為是上海中古屋市場成交量的榮枯線，能接近 3 萬套，將顯示上海成交真的很火熱。

專家表示，到了 12 月，中古屋市場還能持續回溫，顯示中國房市止跌回穩確實不是空穴來風。

自 9 月底中央定調「促進房市場止跌回穩」，上海接連發佈鬆綁限購、降低頭期款首付比例、降存量房貸利率、減買房稅負擔等重要政策措施，釋放出強烈的「穩地產」信號。隨後市場信心得到明顯提振，活躍度開始顯著回暖。