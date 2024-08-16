Fed古爾斯比發出經濟衰退擔憂 稱失業率仍有攀升風險

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-16 22:10

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芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周五 (16 日) 在美國全國公共電台 (NPR) 表示，就業市場和一些經濟領先指標正在發出警告訊號，失業率仍有持續上升的風險。古爾斯比是 2025 年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員之一。

他說：「從歷史上看，如果失業率開始上升，若臨時就業數據變成負值，那就是一種領先指標。有多項經濟衰退領先指標，其中部分正在發出警告訊號，但也有反向的趨勢。」

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比起通膨，古爾斯比更擔心就業市場的問題。他指出，一旦就業市場開始出現問題，就會迅速惡化。他說：「當就業市場開始出現問題時，往往不是緩慢的。往往會像火箭一樣躥升，又像羽毛一樣下降。」

他還提到，美國信用卡拖欠率上升和小型企業違約增加令人擔憂。美國信用卡逾期率已超過 2019 年，而且有逾 10% 的信用卡債務逾期超過 90 天。

古爾斯比拒絕透露他是否會在 9 月聯準會 (Fed) 貨幣政策會議上贊成降息，但他重申如果經濟沒有過熱，就沒有必要繼續實施緊縮政策。

當被問及可能的降息幅度時，古爾斯比稱「所有情況都始終在考慮之中」。他說：「過去一年半，通膨大幅下降、失業率小幅攀升、就業市場正在降溫，我們希望它能穩定在充分就業的水準。有人擔心是否 (通貨膨脹) 停止降溫。」