華納兄弟探索公司線電視業務下滑 標普下調展望至「負面」

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-17 02:00

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標準普爾公司 (S&P) 周五 (16 日) 將華納兄弟探索公司展望從「穩定」(stable) 下調至「負面」(negative)，理由是由於廣告市場不景氣和有線電視業務減少，該媒體公司的有線電視業務出現下滑，不過仍重申對該公司的「BBB-」投資級信評。

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標普表示此舉反映出其預期，隨著傳統電視業務的下滑給華納兄弟探索公司的現金流帶來壓力，該公司的債務水準將保持在高位。

該機構在一份聲明中表示：「2024 至 2025 年賽季後，NBA 轉播電視合約的潛在損失可能會進一步加劇有線電視領域的挑戰。」

上個月，美國職籃 NBA 授權迪士尼 (DIS-US) 旗下的 ESPN、美國最大有線電視業者康卡斯特 (Comcast)(CMCSA-US) 旗下的 NBC 環球 (NBC Universal) 和亞馬遜 (AMZN-US)NBA 比賽轉播權，結束與華納兄弟探索公司長達 40 年的合作關係。

華納兄弟探索公司透過在其有線電視上轉播 NBA 再加上串流媒體服務 Max 的廣告收入，NBA 對該公司貢獻相當大一部分利潤。

分析人士曾對華納兄弟探索公司失去 NBA 版權表示擔憂，並表示如果沒有球賽轉播，Max 的運動服務將會更弱。