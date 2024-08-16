〈美股早盤〉美房市數據疲軟 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-16 21:45

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美股主要指數周五 (16 日) 開低，因為美國陸續公布的房市數據疲軟打壓市場情緒，而且聯準會 (Fed) 官員也發出經濟衰退擔憂，稱失業率有攀升風險。

截稿前，道瓊工業指數跌近 60 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌逾 1%。

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美股開盤前主要指數期貨全面走低，原因是在美國公布一系列低於預期的房市數據後，股市失去上漲動力，投資人目前正在等待最新密大消費者信心指數出爐。美國公債曲線攀升、美元下滑，即將迎來連續第三周貶值，可能為 5 個多月來持續時間最長的一次。

美國 7 月新屋開工量降至新冠疫情爆發以來新低，建商對需求疲軟做出回應，需求疲軟也導致庫存水準居高不下。

與此同時，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周五表示，就業市場和一些經濟領先指標正在發出警告訊號，並補充說外界擔心失業率將繼續上升。

截至台北時間周五（16 日）21 時許：

焦點個股：

德儀 (TXN-US) 早盤股價下跌 0.66%，至每股 200.60 美元

德州儀器周五表示，該公司已與美國商務部簽署初步協議，將根據《晶片法案》獲得高達 16 億美元的直接資助。該公司表示將在美國德州及猶他州創造超過 2,000 個職缺。

Rivian(RIVN-US) 早盤股價下跌 0.51%，至每股 13.69 美元

電動車製造商 Rivian 周五表示，由於零件短缺已暫時停止生產供零售巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 使用的商用貨車。該公司在電子郵件中表示：「零件短缺暫時影響了我們電動貨車 (EDV) 的生產。我們希望恢復所有暫停的生產」。亞馬遜是 Rivian 最大投資人，擁有 16% 的股份，已訂購 10 萬輛電動送貨車，將於 2030 年全面部署。

福特 (F-US) 早盤股價下跌 0.32%，至每股 10.43 美元

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周五表示，由於擔心引擎起火，福特汽車將召回約 85000 輛配備警用攔截器實用程式包的 Explorer SUV。監管機構表示，如果引擎發生故障，引擎油和燃油可能會釋放到引擎室中，並積聚在熱引擎或排氣部件等火源附近，可能導致引擎室起火。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月建築許可月增率初值報 - 4.0%，預期 - 0.7%，前值 - 3.9%

美國 7 月建築許可年化總戶數初值報 139.6 萬，預期 143 萬，前值 145.4 萬

美國 7 月新屋開工月增率報 - 6.8%，預期 - 0.9%，前值 1.1%

美國 7 月新屋開工年化總戶數報 123.8 萬，預期 134 萬，前值 132.9 萬

美國 8 月密大消費者信心指數初值預期 66.7，前值 66.4

華爾街分析：