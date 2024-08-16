通膨走上降溫正軌 更多Fed官員傾向9月降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-16 01:01

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美國聯準會 (Fed) 周四 (15 日) 又有兩名官員透露傾向下個月降息，目前市場預估 Fed 下個月將開啟貨幣寬鬆周期，先前降息兩碼 (50 個基點) 的押注隨美國接連出爐穩健的經濟數據而消退。

聖路易聯準銀行總裁穆薩林 (Alberto Musalem) 與亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 先前提早降息持保留態度，立場比其他官員要來得保守，不過兩人在本周美國經濟數據出爐後紛紛表露支持下月降息。

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穆薩林周四在肯塔基州路易維爾 (Louisville) 的活動上表示，最近經濟數據增強了他的信心，即通膨正在回到 Fed 的 2% 目標。現在看來通膨和失業風險的平衡已經發生變化，因此適度調整限制性政策的時機可能即將到來。

值得注意的是，由於月初的非農就業報告顯示企業招聘放緩且失業率飆升，引爆美國經濟放緩的擔憂。穆薩林在周四的活動上強調，美國經濟仍然非常好，他還指出勞動力供應增加等正面因素，以回應先前的就業市場惡化擔憂。

先前非農報告出來的時候，市場認為 Fed 可能不得不在 9 月的貨幣政策會議上降息兩碼拯救經濟，不過隨著近期經濟數據陸續揭曉，現在認為 Fed 只會降息 1 碼 (25 個基點)。

分析認為，要求大幅降息的呼聲逐漸消退，Fed 可能會在通膨降溫之際採漸進式方法調整當前的政策，而不必急著降息救市。

根據本周美國勞工統計局 (BLS) 公布數據，7 月消費者物價指數 (CPI) 年增速近 3 年半以來首次放緩至 3% 以下，而同月生產者物價指數 (PPI) 全面降溫也表明通膨回到下降趨勢。與此同時，7 月零售銷售強勁，顯示美國消費支出仍有韌性，上周初領失業金人數下滑也意味著就業市場不弱。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 副首席美國經濟學家 Michael Pearce 表示，消費者支出的持續反彈應該會緩解經濟衰退的擔憂，經濟成長和通膨降溫漸漸降溫結合，證明有節制的寬鬆政策步伐是合理的。

與此同時，英國《金融時報》(FT) 周四的採訪報導指出，波斯提克表示自己對 9 月降息持開放態度，一改他此前表示今年第四季僅降息 1 碼的言論。

波斯提克說，既然通膨正在進入 2% 道路上，就必須考慮到貨幣政策影響的另一面。上個月美國失業率大幅攀升，讓他開始考慮適合降息的時機為何，因此現在對第四季之前採取行動持開放態度。